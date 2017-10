Trustkantoor TMF maakt beursgang in Londen

Het Nederlandse trustkantoor TMF Group gaat een beursgang maken in Londen. Dit maakte het bedrijf donderdagochtend bekend in een persbericht.

TMF, sinds 2008 eigendom van de Britse investeringsmaatschappij Doughty Hanson, hoopt zo’n 340 miljoen euro op te halen met de beursgang. Vorig jaar leed de onderneming nog een verlies van 112 miljoen euro, bij een omzet van 529 miljoen euro. Met de beursgang probeert TMF naar eigen zeggen van zijn schuldenlast af te komen. De voorbije jaren kocht TMF zelf veel bedrijven op en het leende daarvoor veel geld. Vorig jaar wilde Doughty Hanson TMF verkopen, maar dat mislukte.

TMF levert diensten op het gebied van financiële en juridische administratie, belastingadvies en personeelszaken. Netflix, LinkedIn, Toshiba en Volvo behoren tot de klanten van het bedrijf. Trustkantoren beheren vennootschappen voor derden en spelen zo een belangrijke rol in internationale belastingontwijking.

De keuze voor Londen is een tegenvaller voor de beurs in Amsterdam, die hoopte op de komst van het trustkantoor. Het hoofdkantoor van TMF is namelijk gevestigd in Amsterdam-Zuidoost. Bovendien is het Damrak bekend terrein voor trustkantoren. De eveneens Nederlandse branchegenoot en concurrent Intertrust heeft er sinds 2015 een notering.

TMF (7.000 werknemers in ruim 80 landen) wil na de beursgang ook zijn hoofdkantoor naar Londen verplaatsen. Nu banken, vanwege de geplande Britse EU-uittreding, juist activiteiten weghalen uit Londen, is dat een opvallende stap. TMF stelt in het persbericht dat de verhuizing naar Londen het „wereldwijde karakter” van de onderneming weerspiegelt.

De Brexit, stelt TMF, is „geen obstakel” bij de keuze voor Londen, maar „biedt zelfs een kans”. Het trustkantoor zegt dat „de complexiteit van het zakenverkeer” en „grensoverschrijdende mobiliteit van bedrijven” cruciaal zijn voor het eigen verdienmodel. Door de Brexit nemen naar verwachting de handelsbarrières tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland toe. Daar wil TMF met zijn betaalde adviezen op inspelen.