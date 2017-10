Thuiskok maakt kipcurry, troosteten bij uitstek

Curry is het troosteten bij uitstek. De volle smaak van de kruiden vermengt zich met de kip die er zachtjes in gaart. Eet het met rijst zoals in het recept, of bak vers brood of naanbrood en dip het ongegeneerd in de curry. Soms is met je handen eten lekkerder.

Verwarm een kleine antiaanbakpan op matig vuur. Voeg het mosterd-, koriander en komijnzaad toe en rooster 2–3 minuten of tot het geurt en licht goudbruin is; schud regelmatig om. Maal in een kleine foodprocessor de geroosterde zaadjes tot poeder. Voeg de pimentón, chilipepers, knoflook, gember, azijn en olie toe en draai tot een gladde pasta; schraap de wanden van de kom steeds schoon.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe de currypasta, tomatenpuree, tomatenblokjes en bouillon in een grote ovenvaste pan met dikke bodem en meng alles. Voeg de kip toe en zet 1 uur en 30 minuten in de oven of tot de kip gaar is. Schep de rijst en curry op diepe borden en strooi de koriander erover. Dien op met yoghurt en limoenpickle.