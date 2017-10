Symbool van Catalanen nu uitgekotst door Spaanse fans

Het politieke conflict tussen ‘Madrid’ en ‘Barcelona’ over afscheiding van Catalonië is overgeslagen op het nationale voetbalelftal. Hoewel Spanje vrijdagavond in Alicante een thuiswedstrijd speelt tegen Albanië, zal het voor verdediger Gerard Piqué (30) voelen alsof hij op vijandig terrein is. De voetballer van FC Barcelona manifesteert zich zo nadrukkelijk als Catalaan dat een deel van de aanhang van La Roja hem uitkotst. Afgelopen maandag werd Piqúe uitgejouwd tijdens de eerste training in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië.

De problemen rond Piqué en het nationale elftal zijn niet nieuw. De voorbije jaren was de centrale verdediger voortdurend het mikpunt van kritiek. Als voetballer van FC Barcelona uitte hij vele malen via sociale media zijn onvrede over van alles en nog wat. Daarmee werd Piqué het symbool van de Catalanen, die zich volgens veel Spanjaarden steeds maar weer een slachtofferrol aanmeten. De voetballer liet zich nooit de mond snoeren en deinsde er niet voor terug zijn liefde voor Catalonië in woord en gebaar kenbaar te maken.

In de loop van de jaren kwam Piqué vaak in opspraak. Zo vierde hij de zege van het EK in 2012 met een Catalaanse vlag en zou hij tijdens het spelen van het Spaanse volkslied zijn middelvinger hebben getoond. Een jaar geleden raakte de relatie tussen Piqué en het Spaanse publiek dusdanig bekoeld dat hij zijn afscheid aankondigde na het WK van 2018 in Rusland. Destijds ging er een relletje aan vooraf bij de uitwedstrijd van Spanje tegen Albanië. Piqué zou de mouw van zijn shirt, waar een Spaans vlaggetje op zat, met opzet hebben afgeknipt. Na het duel ontkende Piqué opzet bij het voorval. De Spaanse fans geloofden hem niet.

Hoewel er eigenlijk constant sprake is geweest van een moeizame verhouding tussen Piqué en het nationale elftal is hij als international in het veld toch onomstreden. De centrale verdediger speelde 91 interlands en maakte alle grote successen mee. Piqué is een van de pijlers van de gouden Spaanse generatie die het WK in 2010 wist te winnen. Samen met Sergio Ramos van Real Madrid vormt hij een van de beste centrale verdedigingsduo’s ter wereld.

De relatie tussen Piqúe en Sergio Ramos is een wankel verstandshuwelijk. Want waar Piqué zich opwerpt als een Catalaanse separatist, laat Sergio Ramos zich juist graag gelden als een echte Spanjaard. De verdediger van Real Madrid is geboren in de provincie Sevilla en viert zijn successen op het veld vaak zwaaiend met een doek als een ware stierenvechter. Sergio Ramos wordt gehaat in Catalonië.

Meer dan sportieve rivaliteit

In het verleden was er vooral sprake van een sportieve rivaliteit tussen de routiniers van de twee grootste voetbalclubs uit de Primera División, maar de voorbije weken is de spanning tussen de regering van Spanje en de regioregering van Catalonië zo opgelopen dat vrijwel iedere actie tot een felle reactie leidt. Het werd Piqué door zijn tegenstanders niet in dank afgenomen dat hij zondag als international van Spanje stemde bij een verboden referendum over onafhankelijkheid.

Op Twitter waren foto’s te zien hoe Piqué zijn stem uitbracht op een dag die werd ontsierd door beelden van hard ingrijpende ordetroepen. Voor FC Barcelona, dat zich openlijk heeft uitgesproken voor het houden van een volkspeiling, was het optreden van de Spaanse politie reden om het duel tegen Las Palmas te annuleren. Nadat de liga dreigde zes punten in mindering te brengen speelde Barcelona alsnog zonder publiek.

Toen Piqué in de mixed zone verscheen, had de voetballer moeite zijn emoties in bedwang te houden. Met een schokkende stem hekelde hij het optreden van de nationale politie. Maar hij liet ook weten zich graag weer te melden bij de selectie van bondscoach Julen Lopetegui. „Tenzij er mensen zijn bij de bond die me er niet meer bij willen hebben. Dan zet ik een stap opzij”, zei Piqué in talloze microfoons.

In een turbulente sfeer maakte Piqué zijn opwachting. Een groepje fans moest door de Guardia Civil in bedwang worden gehouden toen de voetballer zich in het shirt van Spanje meldde. Piqué is door het ontbreken van Andrés Iniesta een van de drie leiders van Spanje, samen met Sergio Ramos en Sergio Busquets . Ze zullen net als Xavi en Casillas in het verleden een pact moeten sluiten om te voorkomen dat het politieke conflict sportief succes in de weg staat.