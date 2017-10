Stripheld Nick Cave wordt opgejaagd door zijn eigen songs

Strip Reinhard Kleist: Nick Cave, Mercy on Me Uitg. SelfMadeHero, 18,95 euro ●●●●●

Op de kaft van Mercy on Me staat een quote van Nick Cave zelve: het stripboek is een ‘angstaanjagende samensmelting van Cave nummers, halve waarheden en complete fabulaties’. De zinsnede mag een prijs krijgen voor de meest accurate kaftomschrijving in tijden. Veel in deze biografische strip van de hand van Reinhard Kleist is uit de duim gezogen, nog meer bestaat uit dramatische fantasieën waarin rockzanger Nick Cave al filosoferend door zijn eigen nummers buitelt. Het is eigenlijk geen biografie van een levensloop maar van de artistieke evolutie van een man die met zijn Bad Seeds morbide rock tot kunst verheft.

Dat wordt vanaf de eerste pagina duidelijk. De jonge tiener uit Caves ‘The Hammer Song’ probeert zijn leven in een dorpje in het Amerikaanse westen te ontvluchten. Onderweg wordt hij neergeschoten door een volwassen Cave: „Als ik had geweten wat er zou gebeuren, was ik dan nog gegaan?” Einde scène. Over naar Caves jeugd.

Caves personages komen ruim aan het woord – de ten dode opgeschreven man uit ‘The Mercy Seat’ uit Caves frustraties, Elisa Day uit ‘Where the Wild Roses Grow’ helpt ons Caves mislukte relatie met songwriter Anita Lane te begrijpen. De momenten waarop Cave wordt opgejaagd door zijn eigen nummers zijn misschien wel het meest boeiende aspect van deze strip.

Clichés

Ze vervloeien naadloos met de anekdotes uit Caves carrière. Nou ja, meestal naadloos. De onhandige dialogen steken soms schril af bij de schone poëtische wendingen van Caves gepeins over zijn artistieke obsessies. We zien zijn rusteloze jeugd in Australië, de magere jaren van zijn band The Birthday Party in Londen, zijn frustraties in Berlijn en bezinning nadat een oudere Cave eindelijk rust vindt in zijn huwelijk. Vooral Australië en Londen zijn te veel filmclichés: moeizame volwassenwording ontmoet punk rockumentary.

De meeste personages blijven bijfiguren. Je krijgt haast medelijden met Anita, die schijnbaar eeuwig bij de telefoon staat te wachten tot Cave hulp nodig heeft. Geen van de bandleden van The Birthday Party krijgt enige diepte, leden van Nick Caves latere band The Bad Seeds moeten zelfs tevreden zijn met een plekje op een lijst namen.

Maar Kleist weet zich behendig te herpakken. Telkens keert hij terug naar eerdere scènes en kleedt ze aan – een terloopse opmerking van Anita Lane blijkt later de aftrap voor een tragisch hoofdstuk over het geweld dat afstand de liefde kan aandoen. Het geeft de strip nodige diepgang.

Bovendien weet de kwaliteit van het tekenwerk van Kleist Mercy on Me over alle hordes heen te tillen. Met dikke, zwarte strepen op wit papier schetst hij met zichtbaar plezier de onhandige lijnen van Caves slungelige verschijning en de eeuwige frons op Caves markante gezicht. Op een moment van emotionele onrust is Kleists Nick Cave een inktzwarte kapitein wiens onverzorgde haar alle kanten uit vliegt in de wind. Later, wanneer Cave tot bezinning komt, tonen grote grijze vlakken en een ieler lettertype de stilte. Voor de vertolking van punksong ‘Jackety Jack’ perst Kleist – briljant - twaalf panels op elke pagina, gelijk aan de snelheid van de riffs.

Stilistisch weet Kleist vooral de jaren tachtig goed neer te zetten: donker, grauw en vol vreemde haardossen. Het heeft wel iets weg van Amerikaanse graphic novels uit die periode, waarbij schijnbaar slordige details van de pagina’s spatten. Een geweldige keuze – het geheel ademt zoveel sfeer uit dat elke slechte dialoog snel vergeven is.

Mercy on Me bevat vele Cave-nummers en nummers die hem inspireerde. Een playlist voor tijdens het lezen:



Nick Cave treedt vrijdag op in de Ziggo Dome in Amsterdam.