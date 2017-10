Sinterklaasjournaal stopt met gekleurde pieten

Het Sinterklaasjournaal stopt alweer met de gekleurde pieten, die vorig jaar werden ingevoerd. Dat bevestigt de NTR, de omroep die het dagelijkse kinderprogramma rond het sinterklaasfeest uitzendt.

Omroep NTR was achteraf toch niet gelukkig met de anderskleurige pieten, die niet in de traditie zouden passen. Hoe de pieten er wél zullen uitzien, wil de NTR nog niet zeggen. In De Telegraaf zegt Willemijn Francissen, mediadirecteur van de NTR: “Laat ik het zo zeggen: we gaan voor een soort vijftig tinten grijs, maar dan anders.”

Een woordvoerder zegt tegen NRC: “De NTR vindt de gekleurde pieten onvoldoende in lijn met de traditie en zal ze daarom niet meer inzetten. Behalve dat ze niet gekleurd zijn, doen we geen uitspraken over het uiterlijk van de Pieten. Dat uiterlijk is inmiddels onderdeel van het verhaal geworden en over het verhaal zeggen we niks.”

De kleur van de pieten in het Sinterklaasjournaal is al enkele jaren onderwerp van debat, als onderdeel van de bredere Zwarte Piet-kwestie. Verschillende Nederlanders nemen aanstoot aan de zwart geschminkte figuur omdat het een racistische karikatuur zou zijn. Anderen vinden het afschaffen van Zwarte Piet echter een aanval op de Nederlandse cultuur. De kwestie leidde onder meer tot verschillende demonstraties. Ook binnen de NTR is er discussie over. Die leidde vorig jaar tot het vertrek van Hoofdpiet Erik van Muiswinkel en verslaggever Dolores Leeuwin.

Eerder introduceerde het Sinterklaasjournaal roetpieten, en vorig jaar dus de bont gekleurde pieten. In 2006 zaten er ook al kleurpieten in de uitzending. Die werden toen ook na één seizoen afgevoerd. De commerciële omroepen RTL en Nickelodeon hebben Zwarte Piet inmiddels afgeschaft.

Francissen in De Telegraaf: “Die hele discussie heeft het voor best veel mensen bijna verpest, ook voor programmamedewerkers. De druk is enorm. Natuurlijk wil niemand een programma maken waardoor mensen zich gekwetst voelen, maar het is zo uit de hand gelopen dat je het voor een deel van de kijkers nooit meer goed kan doen.”



