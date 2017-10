Republikeinen: misschien toch een goed idee om één wapen-accessoire te verbieden

Moet het voorwerp waarmee de schutter van Las Vegas twaalf van zijn wapens opvoerde worden verboden? Republikeinen in het Congres, die zich al jaren verzetten tegen iedere maatregel die wapenbezit aan banden legt, spraken zich hier woensdag voor uit – zij het heel voorzichtig.

Onder meer Marco Rubio, Lindsey Graham en John Cornyn zeiden dat het verbieden van de ‘bump stock’ wellicht een goed idee zou zijn. „We willen zeker nog meer details te weten komen over wat er in Las Vegas gebeurde”, aldus Marco Rubio volgens The New York Times. „En als er zwaktes in de landelijke wetgeving zijn die we moeten verhelpen om zulke aanvallen in de toekomst te voorkomen, dan staan we daar altijd voor open.”

Omzeilen van wetgeving

De bump stock is een van de accessoires waarmee de wapenindustrie succesvol wetgeving heeft weten te omzeilen. Het is een huls die over de kolf van een semi-automatisch wapen gaat. Het wapen springt dan na elke ronde vanaf de schouder naarvoren, waardoor de vinger aan de trekker stil kan worden gehouden en het wapen als het ware zichzelf afschiet. Zo kan met een semi-automatisch wapen (waarbij voor elke ronde kogels de trekker overgehaald moet worden) de vuursnelheid worden benaderd van een volautomatisch wapen, dat na het eenmalig overhalen van de trekker doorvuurt totdat het leeg is.

Verboden sinds 1986

Automatische wapens gemaakt na 1986 zijn in de VS verboden. Oudere volledig automatische wapens zijn moeilijk verkrijgbaar en kosten algauw rond de 20.000 dollar. Bump stocks kosten daarentegen rond de 100 dollar. Stephen Paddock vuurde zondag nacht gedurende een kwartier een kogelregen af die 58 mensen doodde en meer dan 500 verwondde.