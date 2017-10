‘Producer Pulp Fiction beschuldigd van seksuele intimidatie’

De Amerikaanse filmproducent en Oscar-winnaar Harvey Weinstein wordt ervan beschuldigd dat hij zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie van vrouwen in de filmindustrie. Onder meer de actrice Ashley Judd beweert in een artikel van The New York Times het slachtoffer te zijn geworden van de oneerbare voorstellen van de filmbaas.

Zo zou hij, gekleed in een badjas, Judd onder valse voorwendselen naar zijn hotelkamer hebben laten komen om haar vervolgens te vragen om een massage. Ook zou hij hebben gewild dat ze zou toekijken terwijl hij een bad nam. Verschillende andere medewerkers, onder wie actrice Rose McGowan, vertellen tegenover de krant soortgelijke verhalen. Hij zou met ten minste acht vrouwen schikkingen hebben getroffen.

Weinstein produceerde verschillende blockbusters zoals Pulp Fiction, Gangs of New York en Shakespeare in love. Voor die laatste film won hij een Oscar. De Amerikaan geldt als een begrip in Hollywood.

Weinstein ontkent beschuldigingen

Volgens The New York Times heeft de Amerikaan als gevolg van de publicatie zijn tijdelijke afwezigheid bij het bedrijf Miramax aangekondigd. Die filmonderneming leidt hij samen met zijn broer. De producent zelf ontkent tegenover persbureau AP de aantijgingen. De advocaat van Weinstein spreekt van een “verhaal vol met valse en lasterlijke verklaringen”. “We hebben The New York Times het bewijs en de feiten gestuurd maar zij hebben het genegeerd.”