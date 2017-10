OM: oud-bestuurders Vitaal Wonen dupeerden de corporatie voor 4,5 ton

De complete raad van toezicht van de inmiddels opgeheven Limburgse woningcorporatie Vitaal Wonen wordt gehoord in de strafzaak tegen twee oud-bestuurders van de corporatie.

Dat heeft de rechtbank in Maastricht donderdag besloten, tijdens de eerste dag van het strafproces tegen vader Jos P. en zoon Noël P. Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee oud-bestuurders van verduistering, valsheid in geschrift en oplichting. Ze hebben de corporatie voor 4,5 ton gedupeerd, staat op de dagvaarding die donderdag openbaar gemaakt is.

De advocaten van Noël en Jos P. vroegen de rechtbank de voormalige raad van toezicht te horen als getuigen. Volgens de advocaat van Noël P., Sjoerd van Berge Henegouwen, was de raad tot in detail op de hoogte van de „bedrijfscultuur” en stemde de raad ermee in: „De mogelijkheden waren eindeloos. Er was een zeer informele sfeer. Er werd nooit gezegd dat het niet kon.”

In maart dit jaar veroordeelde de rechtbank in Maastricht beide oud-bestuurders en hun privé-bedrijven in een civiele procedure al tot het terugbetalen van 1,1 miljoen euro aan de corporatie. Die zaak was aangespannen door de rechtsopvolger van Vitaal Wonen, ZOWonen uit Sittard.

Naast de civiele veroordeling volgt dus nu de strafzaak tegen vader P. en zijn zoon, die zijn vader in 2007 opvolgde als directeur van Vitaal Wonen. Noël P. werd in 2013 ontslagen na een integriteitsonderzoek dat volgde op publicaties in NRC.

Vervalsing en oplichting

Het OM legt Noël P. ten laste dat hij Vitaal Wonen voor bijna vier ton benadeeld heeft. Dat zou hij gedaan hebben door facturen te vervalsen en cashgeld op te nemen. Hij liet onder meer in de administratie opnemen dat hij een contante donatie van 5.000 euro had gegeven aan de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed in Sittard. In werkelijkheid zou hij het geld in eigen zak gestoken hebben. Daarnaast werden privé-reizen en privé-uitgaven op kosten van de corporatie gemaakt en werd te veel salaris ontvangen.

Vader Jos P. maakte zich volgens het OM schuldig aan oplichting en valsheid in geschrift met nota’s voor nooit verrichte advieswerkzaamheden. Daardoor werd Vitaal Wonen volgens het OM voor nog eens 58.846 euro benadeeld. In totaal wordt komende maanden een tiental getuigen gehoord, daarna volgt de inhoudelijke behandeling.

Vitaal Wonen, met 304 huurwoningen een van de kleinste corporaties van Nederland, kwam door de affaire in financiële problemen en fuseerde in 2015 met corporatie ZOWonen in Sittard. Afgelopen jaren kwamen vaker woningcorporaties in opspraak met risicovolle investeringen, fraude en een gebrekkig toezicht.