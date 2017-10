OM doet aanvullend onderzoek aanrijding Amsterdam CS

Een medisch deskundige gaat in opdracht van het Openbaar Ministerie aanvullend onderzoek doen naar de aanrijding op het stationsplein te Amsterdam afgelopen juni. Het onderzoek vindt volgens een woordvoerder van het OM plaats “om alle andere scenario’s uit te sluiten”.

Op 10 juni raakten acht mensen voor Station Amsterdam Centraal gewond door een aanrijding met een auto. De chauffeur reed met hoge snelheid en kwam tot stilstand tegen een betonnen muurtje langs de ingang van de metro. De chauffeur bleek onwel te zijn geworden, meldde de politie dezelfde avond nog. Na uitgebreid onderzoek, onder meer door bloedsuikermetingen en een gesprekken met bekenden, werd dit bevestigd. De man lijdt aan diabetes.

Een medisch deskundige moet in een aanvullend onderzoek vaststellen of het gedrag van de bestuurder past bij een laag bloedsuikerspiegel. Volgens de woordvoerder van het OM heeft het extra onderzoek niets te maken met de ophef die ontstond na het lekken van de persoonsgegevens van de man.

Terreurdaad

GeenStijl trok de verklaring dat de bestuurder zou lijden aan diabetes namelijk in twijfel, onder meer omdat de politie na het incident geen naam vrij wilde geven. Het weblog wist de hand te leggen op de persoonsgegevens van de verdachte van de aanrijding en publiceerde een foto met zijn persoonlijke gegevens. Uit die gegevens bleek dat de bestuurder van Marokkaanse afkomst was en daardoor voelde GeenStijl zich gesterkt in het idee dat de politieverklaring niet klopte en dat het ging om een terreurdaad.

De Amsterdamse gemeenteraad werd afgelopen dinsdag geïnformeerd over het aanvullende onderzoek. Het politieonderzoek na de aanrijding werd juist deze week afgerond. Daarin werd nogmaals benadrukt dat de aanrijding een ongeluk was.