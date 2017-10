Olympisch voorzitter Rio 2016 gearresteerd

Carlos Arthur Nuzman, de voorzitter van het Braziliaans Olympisch Comité, is donderdag door de Braziliaanse politie gearresteerd op verdenking van omkoping, zo meldt persbureau Reuters.

Hij zou een rol hebben gespeeld bij het binnenhalen van stemmen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Zomerspelen van 2016 naar Rio de Janeiro te halen. Begin september deed de federale politie van Brazilië een inval in het huis van de 75-jarige Nuzman. Naast Nuzman werd ook Leonardo Gryner, een toenmalig lid van het Braziliaans Comité, donderdag gearresteerd.

Frankrijk is leidend in het fraude-onderzoek naar de toewijzing van de Olympische Spelen aan Rio. Zo zou een Braziliaanse zakenman enkele dagen voor de toewijzing 1,5 miljoen dollar hebben overgemaakt op de rekening van de zoon van een IOC-lid, meldde de Franse krant Le Monde in maart.

Rio de Janeiro werd op 2 oktober 2009 als eerste Zuid-Amerikaanse stad verkozen tot gastheer van de Olympische Spelen. Ook de toewijzing van de spelen aan de eerstvolgende gaststad, Tokio, wordt onderzocht op fraude.