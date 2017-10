NVWA: hygiëne in veel slachthuizen voor pluimvee niet op orde

De hygiëne in veel Nederlandse pluimveeslachthuizen is niet op orde. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) concluderen in een halfjaarlijkse monitor dat er in de eerste zes maanden van dit jaar vaker vieze vloeren zijn waargenomen. Ook nemen slachters onvoldoende maatregelen tegen druipend vocht en verkeerd gebruikte verpakkingen. De NVWA intensiveert daarom de controle bij bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Wanneer bedrijven hygiënevoorschriften onvoldoende naleven bestaat de kans op kruisbesmetting. In het druipvocht van rauw voedsel zoals vis of vlees, kunnen ziekmakende bacteriën zitten. Deze kunnen bij het klaarmaken ander voedsel besmetten.

Strenger toezicht

De NVWA meldt dat het sinds 2015 strenger toezicht houdt op de achttien grote pluimveeslachthuizen in Nederland. Bij bedrijven waar bij controle is gebleken dat ze hygiëneregels niet naleven, kan een boete worden opgelegd of zelfs gedreigd met (tijdelijke) sluiting.

De toezichthouder stelt in de monitor ook dat kratten met kippen nog te ruw worden gekanteld. Ook moet de welzijnscheck verbeteren die bij aankomst in het slachthuis op het pluimvee wordt uitgevoerd. Ook vraagt de NVWA aandacht voor de methode van waterbadbedwelming en het voorkomen van vangletsel, waardoor kippen en kuikens bijvoorbeeld botbreuken kunnen oplopen.