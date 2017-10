Niet staken, maar één dag les geven in de supermarkt

Kindergekraai klinkt door het winkelcentrum Rijkerswoerd in Arnhem. Leerlingen sjouwen tafels, stoelen en krukjes over het rustige plein naar de lokale supermarkt. Het regent en waait hard, maar dat lijkt de pret van de kinderen van de evangelische basisschool De Rank niet te drukken. Bij de ingang van de supermarkt helpt een ouder mee met het ophangen van een spandoek. „Wij staken niet… De Rank heeft er schoon genoeg van”, staat erop.

Duizenden leraren staken donderdag in Den Haag onder leiding van actiegroep PO-front. De werkdruk in het basisonderwijs moet omlaag en de salarissen van docenten moeten omhoog, vindt de actiegroep.

Staken uiterste middel

Maar bassischool De Rank doet niet aan de staking mee. De stakingsoproep van het PO-front was te vroeg, vindt directeur en docent Erik Hendriksen van de school. „Staking is een uiterst middel, we moeten eerst kijken waar de politiek concreet mee komt”, licht hij toe terwijl hij toekijkt hoe het een geïmproviseerd klaslokaal wordt opgezet in de supermarkt.

Hendriksen lijkt ook gelijk te hebben gekregen: woensdagavond, een dag voor de staking, kwam naar buiten dat het nieuwe kabinet een half miljard uittrekt voor het basisonderwijs.

In plaats van staken, krijgt groep 3/4 vandaag een klein uurtje „les” ín de supermarkt. De lerares is druk aan het nakijken aan een eigen tafel gevuld met schoolboeken en papieren. Ze heeft geen aandacht voor de kinderen die rustig tekenen en lezen: daar is de werkdruk van de docent te hoog voor, moet het uitbeelden.

„We vinden het wel goed dat er landelijk aandacht voor gevraagd wordt. Ik heb vaak te maken gehad met leerkrachten die uit het onderwijs stapten omdat de werkdruk te hoog was”, reageert Hendriksen.

Onderwijsassistent

De Rank is een kleine school met zo’n tachtig leerlingen, vertelt de directeur. In totaal werken er negen mensen op de school: zeven docenten, een onderwijsassistent en een conciërge. Een redelijke bezetting voor een basisschool: „Maar we willen solidair zijn met het totale onderwijs, zonder te staken.” Een collega, die vandaag vrij was, is volgens de directeur wel naar Den Haag gegaan.

Vader Cor Dekker helpt bij de actie. Hij heeft begrip voor de eisen van het basisonderwijs. Zijn dochter zit in groep 5, en hij steunt de school wekelijks met verschillende klussen. „Je merkt dat leraren te maken hebben met veel haast en druk”, zegt Dekker. Hij helpt daarom graag met bijvoorbeeld het onderhoud van het schoolgebouw. Ook wordt elke maand een avond georganiseerd waarop ouders de school schoonmaken.

Actie

Nathan (10) en Jochem (11) uit groep acht hebben de taak om flyers over de actie uit te delen aan buurtbewoners. Ze vinden het niet erg dat ze geen vrij hebben vandaag zoals bijna een miljoen kinderen in Nederland. „Het is juist leuk zo’n actie, thuis verveel ik mij maar”, zegt Jochem.

Nathan heeft ook begrip voor de eisen van leraren in het basisonderwijs. „Mijn moeder is lerares op een andere bassischool. Zij blijft vandaag thuis.”

Mede door het slechte weer blijft het aantal voorbijgangers beperkt. Na een actie van een uur met een afsluitend lied over de werkdruk van docenten, is het klaar. De jongere klassen mogen terug naar school voor een middag met een „werkdrukverlagend profiel”, licht Hendriksen toe. Geen rekenen of taalles, maar wel andere activiteiten zoals de voorbereiding op een schoolkamp. Groep 7/8 moet eerst de boel opruimen. De stoelen en tafels worden dwars door de harde wind mee teruggesleept. Terug naar school.