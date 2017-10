Kazuo Ishiguro wint Nobelprijs voor Literatuur

De Nobelprijs voor Literatuur is dit jaar gewonnen door de Japans-Engelse schrijver Kazuo Ishiguro. De jury roemt de schrijver vanwege de “grote emotionele kracht” in zijn boeken. Ishiguro won eerder de Booker Prize voor zijn boek The Remains of the Day.

Ishiguro (1954) werd geboren in Japan, en verhuisde op zijn vijfde naar de Verenigde Staten. De belangrijkste thema’s in zijn boeken zijn herinnering, tijd en zelfbedrog. Ishiguro schreef acht boeken en enkele scripts voor televisie en films.

Met het dystopische werk “Never let me go” (2005) introduceerde Ishiguro science-fiction in zijn werk. Het boek gaat over een nabije toekomst waarin een groep studenten opgroeit, alleen om later te dienen als orgaandonor voor anderen, tot hun lichaam het begeeft. Het boek werd verfilmd in 2010.

Vorig jaar won Bob Dylan de Nobelprijs voor Literatuur.

Dit stuk wordt aangevuld.

De trailer van de verfilming van Never let me go