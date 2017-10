Hof verbiedt debat Catalaans parlement

Het Spaanse Constitutionele Gerechtshof heeft een bijeenkomst van het Catalaanse parlement, die voor aanstaande maandag gepland stond, tijdelijk opgeschort. Dat meldt persbureau Reuters donderdag op basis van het Spaanse hof.

Het debat op maandag zou naar verwachting gaan over de onafhankelijkheid van Catalonië, die zondag in een referendum werd uitgeroepen. De Catalaanse president Carles Puigdemont zei dat hij bij een ja-stem daaraan gehoor zou geven. Tot op heden is de onafhankelijkheid nog niet uitgeroepen, maar bronnen binnen de regering van de regio zeggen dat de president dat maandag zal doen.

Dialoog

De rechtmatigheid van het debat in het Catalaanse parlement was door de Spaanse socialisten neergelegd bij het hof in Madrid. Eerder verbood hetzelfde hof het referendum over onafhankelijkheid, maar daar trokken de Catalanen zich niets van aan.

In de dagen na het referendum pleitte zowel Premier Mariano Rajoy als regiopresident Carles Puigdemont voor een dialoog om tot een oplossing te komen voor het conflict tussen de Spaanse regering en de autonome regio Catalonië. Woensdag leverde Puigdemont kritiek op de Spaanse koning Felipe VI. Die koos dinsdag in de kwestie rond het referendum partij voor premier Mariano Rajoy.