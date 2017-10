Hoe doe jij het als Uber-chauffeur?

Vanaf de achterbank gezien lijkt het leven van een Uber-chauffeur prima. Dynamische tarieven! Zelf bepalen welke passagiers je meeneemt! Rijden wanneer het jou uitkomt!

Van dat beeld is na het spelen van The Uber Game van The Financial Times niet veel meer over. In de game speel je een taxichauffeur van de befaamde app. Je rijdt een week rond (in het spel dan, in het echt duurt het ongeveer vijf minuten), en na die week wordt de balans opgemaakt: verdien jij genoeg om een gezin met twee kinderen te onderhouden?

Het spel is gebaseerd op onderzoek van de krant, waaruit blijkt dat Uber-chauffeurs het zwaar hebben. Sommigen slapen zelfs in hun auto om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Denk daar maar eens aan, de volgende keer dat je weer een klacht indient om vijf euro teruggestort te krijgen omdat je chauffeur niet wist van die ene wegafzetting.

Uber kwam eind september in het nieuws omdat Londen de vergunning van het bedrijf introk. Uber is in gesprek met de transportautoriteit van de stad om te kijken of het mogelijk is de vergunning terug te krijgen.

Als het aan de Londense toezichthouder op taxi’s ligt, verdwijnen de Uber-taxi’s uit de stad. M aar Uber geeft zich niet zomaar gewonnen.

In het spel van The Financial Times krijg je te maken met dingen waar de echte Uber-chauffeurs ook mee te maken krijgen: passagiers die overgeven in je taxi, een barst in je ruit of een boete. Aan de hand daarvan moet je keuzes maken, die consequenties hebben: een slechte beoordeling, een kapotte auto of ketchup op je wit leren bekleding.

Veel daarvan zijn echt vrij pittig: werk je door als je nog niet genoeg hebt verdiend, hoewel je aan je zoontje had beloofd hem te helpen met huiswerk? Zeg je iets tegen een onbeschofte passagier, hoewel je daar waarschijnlijk een slechte beoordeling aan overhoudt?

Aan het einde wordt de balans opgemaakt, en die is keihard. Ook al kies je ervoor het hele weekend door te werken, nog steeds verdien je veel te weinig. Ook zie je welke keuzes de andere spelers hebben gemaakt.

100 procent van de spelers koos er tot nu toe voor om door te werken in het weekend, en maar een schamele 1 procent hielp het zoontje met zijn huiswerk.

Maar hopelijk komt dat omdat dit maar een spelletje is.