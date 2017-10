Onze dochters. Ze zijn 15 en 17 jaar. Ze zitten op het gymnasium. We hebben een abonnement op een puberkrant voor ze. Ze doen mee aan MUN’s: Model United Nations, waarbij ze de Verenigde Naties naspelen. Meestal zijn we best trots op ze. Vanavond lees ik een kop hardop: „Hennis stapt op!”

Verschrikt wordt er gereageerd: „Wát? Wordt het alleen Maurits?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl.