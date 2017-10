Waarom vertelde Jeanine Hennis niemand over het vernietigende OVV-rapport, wat is er met de afgekeurde mortiergranaten gebeurd en waarom verantwoordde Hennis zich met zo veel overgave terwijl ze wist dat ze zou aftreden? Dit en meer in een nieuwe Haagse Zaken, waarin onze politieke redactie de week doorneemt met presentator en NRC-columnist Lamyae Aharouay.

