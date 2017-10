Geen extra toeristenwinkels in Amsterdamse binnenstad

De gemeente Amsterdam heeft donderdag een plan gepresenteerd om de verdere aanwas van toeristenwinkels in de Amsterdamse binnenstad te stoppen. Dat meldt Het Parool.

Volgens Het Parool telt de Amsterdamse binnenstad momenteel 280 winkels die uitsluitend gericht zijn op toeristen en dagjesmensen, of die uitsluitend producten als ijs en wafels aanbieden.

Toeristische markt

Bij de beoordeling van een nieuw bestemmingsplan zegt de gemeente te kijken naar het assortiment en de presentatie ervan, maar ook naar de marketing en de bedrijfsvoering. Nieuwe ondernemingen die zich uitsluitend richten op producten voor de snelle consumptie of die gericht zijn op de toeristische markt, mogen niet worden geopend, zo valt te lezen in een beleidsstuk in de Staatscourant. De beperking gaat per direct in.

Monocultuur

De gemeente legde de beperking vast in het bestemmingsplan voor het Wallengebied en het omliggende winkelgebied. Het gaat dan onder andere om de Haarlemmerbuurt en de omgeving van het Waterlooplein en de Leidsestraat. Het gaat om het postcodegebied 1012 en veertig omliggende straten.

De gemeente Amsterdam stemde vorige week al in met het besluit. Dit gebeurde achter gesloten deuren om te voorkomen dat de markt zou anticiperen op het verbod. De gemeente geeft aan het besluit in besloten zittingen genomen te hebben om te voorkomen dat toeristenwinkels zich nog snel voor de ingang van de beperking zouden vestigen in de binnenstad.

De gemeente wil hiermee tegemoet komen aan de aanhoudende klachten van bewoners en ondernemers over de toenemende monocultuur in de stad. De laatste jaren is het aanbod van winkels gericht op het toeristische deel van de markt, enorm gegroeid. Voor bestaande ondernemingen verandert er niets.