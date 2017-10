FBI: geen aanwijzingen voor terrorisme in Las Vegas

De Amerikaanse autoriteiten tasten nog altijd in het duister over de motieven van Stephen Paddock. De FBI zegt geen aanwijzingen te hebben dat de Amerikaan die in Las Vegas 58 mensen doodschoot dat deed met een terroristisch oogmerk. Een ondervraging van de vriendin van Paddock door de FBI leverde ook geen informatie op die inzichtelijk maakt waarom Paddock zijn daad pleegde.

Marilou Danley, de vriendin van Paddock, gaf via haar advocaat na haar verhoor een verklaring uit. Daarin zei ze dat ze geen kennis had dat Paddock “geweld plande tegen wie dan ook”. Ze zei ook dat Paddock “een zorgzame, stille man” was. De FBI ziet haar niet als mogelijke medeverdachte van Paddock, wel als een “persoon van belang”. Ze zat in haar geboorteland de Filippijnen ten tijde van de schietpartij.

Geheim leven

Volgens de sheriff van Clark County weet de politie slechts dat “Stephen Paddock een man is die decennialang wapens en munitie verzamelde en een geheim leven leidde, waarvan veel waarschijnlijk onbegrijpelijk zal blijven”.

Op drie locaties vond de politie zo’n vijftig vuurwapens. Dertig daarvan kocht Paddock in oktober 2016. Sheriff Lombardo zegt dat die aankoop mogelijk te maken had met een gebeurtenis in zijn leven die hem daartoe aanzette, zonder verder op die gebeurtenis in te gaan.

Paddock had geen strafblad en ook geen financiële problemen. Volgens zijn broer Eric was Paddock een rijke vastgoedhandelaar, die graag gokte.

Bump stock

Een van de redenen dat Paddock in korte tijd veel slachtoffers kon maken was omdat hij een kit gebruikte waarmee zijn semi-automatische vuurwapens konden worden gebruikt als automatische vuurwapens. Een zogeheten bump stock is een kolf die het wapen heen en weer beweegt, waardoor kogels achter elkaar afgevuurd kunnen worden.

Een deel van het debat in de VS gaat over of de bump stock verboden moet worden. Voor rond de 100 dollar, afhankelijk van het type wapen, zijn ze al te koop. The New York Times meldt dat nu ook in Republikeinse kringen overwogen wordt paal en perk te stellen aan de verkoop van de omzetkit.

Dat zou opvallend zijn, aangezien Republikeinen zelden geneigd zijn strengere wapenwetgeving goed te keuren. Onder meer senatoren Lindsey Graham (South Carolina), Orrin Hatch (Utah) en Marco Rubio (Florida) zeiden wetgeving rondom bump stocks te willen overwegen.