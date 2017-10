Poezenkrant: de kat van Piet Schreuders is in Parijs geweest

Tijdschrift

De Poezenkrant

Nr 62, jaargang 44

€ 4,50 ●●●●●

Omdat hij zo infrequent opduikt – soms moet je jaren wachten – is een nieuwe verschijning van De Poezenkrant een vreugdevol evenement. Het tijdschrift over katten van vormgever Piet Schreuders ziet er altijd prachtig uit en heeft een bijzonder gevoel voor humor.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, is ook de cover van nummer 62 een pastiche op een ander blad, ditmaal op het schalkse mannenblad La Vie Parisienne, een Playboy avant la lettre uit 1922. We zien een lascieve garçonne liggend roken in een treincoupé met een kat op haar buik. Door een raampje zien we een mannenoog gluren. Een pastiche is het overigens nauwelijks, De Poezenkrant neemt de oorspronkelijke prent van art-deco- illustrator René Prélejan dit keer in zijn geheel over.

De Poezenkrant bestaat al sinds 1974, eerst als maandelijks verschijnend blaadje van één pagina. Later dikker maar steeds onregelmatiger. Dat er naast De Poezenkrant inmiddels een wereldwijd web vol grappige katten is gegroeid, zie je aan de van het internet geplukte plaatjes, zoals die van Kiki en Lilo, de katten van mezzosopraan Miley Cyrus.

Kat blijkt buidelrat

Het belangrijkste artikel dit jaar gaat over een internetmeme, een affiche uit Californië, „Kat Gevonden”, waarin een buidelrat voor een kat wordt aangezien: „Niet erg vriendelijk. Ik denk dat hij bang is. Ook niet tam.” De Poezenkrant belt exclusief met de verspreider van het affiche. Zij zegt: „Ik wilde mezelf aan het lachen maken. Daar komt uiteindelijk de beste kunst uit voort.” De verslaggever: „Een uitspraak, De Poezenkrant waardig!”

Het blad is community based: vrijwel alle bijdragen komen van de abonnees. Een lezer fotografeert zijn kat, die onverstoorbaar op het balkonhek van een wolkenkrabber zit. Een Amerikaanse abonnee vertelt ontroerend over de dood van de geliefde zwerfkat Uncle Joe. Onder de bijdragers zijn bekende kattenbaasjes als actrice G. Verbaan (foto bij open graf van kat Dikkie), popmusici B. Dubbe en F. Lovsky, letterkundige R.J. Henkes, en dichter J.W. Rawie.

Op gezag van Montesquieu stelt deze Groninger bard dat de islam katten als onreine dieren beschouwt. „Onze poes heeft zich dat dermate aangetrokken dat hij elke dag uren bezig is zich te wassen.”

Maar Montesquieu verspreidt onzin. Katten zijn volgens Mohammed juist niet onrein. De profeet had zelf een kat, Muazza, die hij op zijn wollen gebedsvest liet slapen. Liever knipte hij de mouw ervan af, dan dat hij Muazza moest wekken.