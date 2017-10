Code oranje: 150 vluchten geannuleerd

Vanwege zeer zware windstoten is door het KNMI in het noorden van het land code oranje afgegeven. In de rest van het land geldt code geel, behalve in Limburg. Door de storm zijn 150 vluchten geannuleerd. Ook het verkeer had veel last: vanochtend was de zwaarste ochtendspits van het jaar.

Schiphol

Door de storm is op Schiphol slechts één landingsbaan in gebruik, de Buitenveldertbaan. 150 vluchten werden geannuleerd, vluchten die wel doorgaan hebben vertragingen die kunnen oplopen tot twee uur. Reizigers wordt geadviseerd de website in de gaten te houden voor actuele updates.

In het Waddengebied en het noorden van Friesland en Groningen kunnen windstoten voorkomen van 100 tot 120 km/uur. Daarom geldt daar code oranje. In de middag neemt de wind vanuit het westen weer af.

Zwaarste ochtendspits van het jaar

Door de harde wind en de regen was vanochtend de zwaarste ochtendspits van dit jaar, meldt de ANWB. Op het hoogtepunt stond er 793 kilometer file, vooral in het midden en zuiden van het land. De file begon al vrij vroeg op te lossen, rond 09.00 uur: dit komt waarschijnlijk door de lerarenstaking, waardoor veel forenzen thuis bleven of later naar hun werk gingen. Wel wordt er drukte verwacht in Den Haag, waar de leraren rond 15.00 uur gaan staken.

Ook het treinverkeer werd verstoord door de storm. Tussen Den Helder en Zaandam rijden er tot 14 uur minder intercity’s. Om snel te kunnen handelen bij eventuele problemen heeft ProRail storingsploegen en hulplocomotieven klaarstaan. Tussen Haarlem en Leiden was een boom op het spoor gevallen, waardoor er twee uur lang geen trein reed tussen Haarlem en Voorhout. De boom is inmiddels weggehaald.