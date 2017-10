Blendle verkoopt boekje van Daan Heerma van Voss

In Blendle is vanaf deze donderdag 12.00 uur een mini-boek te koop van schrijver Daan Heerma van Voss. Het is een multimediaal pamflet over de zwartepietendiscussie van 20.000 woorden (leestijd: 1,5 uur), met illustraties van Sasa Ostoja en een podcast.

De exclusieve verkoop van het boekje, dat de lengte heeft van een stuk of vier lange artikelen, is nieuw voor de digitale kiosk. Eerder dit jaar publiceerde Blendle interviews met lijsttrekkers door Vice en Vrij Nederland in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, maar die verschenen later ook op de platformen van Vice en Vrij Nederland zelf. De documentaire Jesse over Jesse Klaver was online ook exclusief via Blendle te zien, maar tegelijkertijd ook in bioscopen in het hele land.

Slechts één keer eerder publiceerde Blendle een artikel dat nergens anders te lezen was: een alternatieve troonrede van Maarten van Rossem vorige maand, maar dat had een fractie van de lengte van het ‘boek’ Kleur bekennen van Heerma van Voss.

Betekent dit dat Blendle nu een uitgever is geworden? „Nee”, vindt Blendle-oprichter Alexander Klöpping. „Daan is zijn eigen uitgever. Wij zijn de kiosk.” Ook Heerma van Voss (1986), schrijver van onder meer Een verlate reis (2015) en De laatste oorlog (2016), vindt Blendle geen traditionele uitgever: „Een uitgever doet normaliter de hele productie. In dit geval heb ik alles kant en klaar aangeleverd. Ik heb zelf illustraties en geluidsmensen geregeld en gezorgd voor eindredactie.” Het verschil tussen Blendle en een boekenuitgever is dat Blendle zich niet met de inhoud bemoeit, concludeert Klöpping later.

Heerma van Voss kwam deze zomer zelf met het idee om zijn pamflet via Blendle te verspreiden. „Ik had er een papieren pamflet van kunnen maken, met een kaftje, dat in een paar boekhandels ligt en misschien leidt tot een debatavond in De Balie”, zegt hij. „Maar die klassieke vorm van een pamflet is dood.” In plaats daarvan vindt hij dat de discussie in de samenleving thuishoort. „Blendle bedient mensen van alle leeftijden en opleidingsniveaus. Ik vond dit de meest democratische manier.”

Zwartepietendiscussie

De multimediale productie, die 0,89 euro kost, is daarom ook het meest idealistische wat Heerma van Voss gedaan heeft, zegt hij. „Ik wilde het eerst gratis doen, maar dat was bij Blendle technisch niet mogelijk.” Er 1 cent voor vragen, vond Klöpping weer zonde.

Met Kleur bekennen wil Heerma van Voss de zwartepietendiscussie ontleden. Het komt voort uit zijn persoonlijke frustratie dat hij het onderwerp - het nadenken over racisme - belangrijk vindt, maar elk jaar opzag tegen de ophef. „Met de discussie is iets geks gebeurd: hij is zo vaak over gedaan en op zo’n domme manier, dat ook de mensen die zich ervoor interesseren er de schurft aan hebben gekregen.”

Dat Heerma van Voss nu een einde zou maken aan de discussie vindt hij „ijdele hoop”, maar hij hoopt wel „een positieve invloed” te hebben op het debat. „Ik hoop dat mensen hierna niet meer met dezelfde argumenten komen aanzetten die ik in mijn verhaal onderuit haal.” De vraag of Zwarte Piet racistisch is, bijvoorbeeld, vindt hij „een nutteloze vraag”: „Dat soort grote woorden werken niet; iedereen die dat niet vindt, is dan meteen een racist. We moeten terug naar de vraag waarom het zo moeilijk is een traditie te veranderen.”

Bang voor boze reacties, is hij niet. „Ik heb me zo in de discussie verdiept, dat ik niet verrast zal worden door welk argument of welke emotie dan ook, denk ik.” Spannender vindt hij „het Blendle-experiment”: „Als ik normaal iets publiceer, heb ik een fysiek aandenken dat ik kan laten zien. Nu ben ik overgeleverd aan mensen die op mij klikken.”