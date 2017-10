Beroep tegen uitspraak gemiste klassenfoto

De Maria Montessorischool uit Den Haag gaat in hoger beroep in de zaak over de gemiste klassenfoto. Twee scholieren misten het maken van de schoolfoto’s omdat de fotograaf op de dag van het Offerfeest kwam. De rechter bepaalde in juli dat de school 250 euro per kind moet betalen aan de moeder van de twee kinderen.

Volgens de rechter werd onderscheid gemaakt tussen leerlingen, wat niet mag volgens de Algemene wet gelijke behandeling.

Misverstand

De stichting waar de school onder valt is het daar niet mee eens. Volgens haar berust de planning op een misverstand. Ook stelt de stichting dat zij extra faciliteiten heeft aangeboden voor leerlingen die op die dag het Offerfeest vierden:

“De school heeft diverse initiatieven genomen om het zo goed mogelijk te organiseren voor de ouders die deze dag met hun kinderen het Offerfeest wilden vieren. Er zijn bijvoorbeeld vervangende foto’s vervaardigd en gratis beschikbaar gesteld. Helaas bleken de getroffen maatregelen onvoldoende voor de eisende ouders.”

De rechtbank zei daarover dat deze faciliteiten er inderdaad waren, maar dat deze er alleen waren voor de individuele foto’s van de kinderen. De klassenfoto’s moesten de leerlingen wel missen.

De advocaat van de moeder zei in juli tegen NRC dat ze blij is met de uitspraak maar het “jammer vindt dat het zover heeft moeten komen”. Volgens de advocaat wordt de schadevergoeding in zijn geheel aan een goed doel geschonken.