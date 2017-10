Amerikaanse commando’s komen om in Niger

In Zuidwest-Niger zijn drie leden van de Amerikaanse special forces om het leven gekomen en twee gewond geraakt. Ook meerdere soldaten van het leger van Niger werden slachtoffer van waarschijnlijk terreurgroep Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM). Nabij de grens met Mali stuitten de Amerikanen en Nigerezen op een hinderlaag, meldt persbureau AP.

De Amerikaanse commando’s zijn in Niger om het leger te trainen voor hun strijd met islamitische extremisten. Ook wordt Niger bijgestaan bij het verzamelen van inlichtingen en het doen van verkenningen. Niet eerder kwamen er Amerikanen tijdens deze missie om in gevechtsomstandigheden. Het leger zegt dat de operatie waarbij de militairen omkwamen een routinetraining was, geen gevechtsoperatie.

Volgens Radio France Internationale reageerden de Amerikaanse en Nigerese militairen woensdag echter op een aanval op het dorpje Tongo Tongo. De militairen zetten de achtervolging in op de aanvallers, maar zouden in een hinderlaag terecht zijn gekomen, waarbij veel doden vielen. Na de hinderlaag is een grote legeractie op touw gezet, waar onder meer ook Franse gevechtsvliegtuigen aan deelnemen.

Drones

Volgens The New York Times zijn er zo’n twaalf special forces actief om Nigerese troepen te trainen en zo’n honderd militairen betrokken bij het uitvoeren van dronevluchten vanuit Niger.

De dronemissies vanuit Niger leveren belangrijke informatie voor onder meer Frankrijk om extremisten in het naburige Mali te kunnen bestrijden. In Agadez in Noord-Niger bouwt de VS een dronebasis die 100 miljoen dollar kost. Daarvandaan moeten ook vluchten uitgevoerd kunnen worden naar Libië, waar strijders van IS actief zijn.