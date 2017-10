Rekentoets

„Op het vmbo had je een verplichte rekentoets. Daar had ik een tien voor, ik was altijd best goed in rekenen. Toen ik ging kijken wat ik kon gaan doen, kwam ik uit bij bedrijfseconomie en accountancy. Accountant lijkt me een leuk beroep en dan kan ik mijn vader nog een beetje helpen. Die is ook accountant. Hij komt oorspronkelijk uit Kameroen, hij is iets van twintig jaar in Nederland. Volgens mij is hij weggegaan voor een betere studie. Als Nederland tegen Kameroen voetbalt ben ik voor Kameroen. Dat was voor het laatst in 2010. Ik ben er zelf nog nooit geweest.”

Foto Khalid Amakran Naam: Lorenz van Harskamp (16), Alphen aan den Rijn Zit in: 1 mbo bedrijfseconomie en accountancy Woont met: moeder, tweelingzus, broertje Vader: accountant Moeder: lerares basisschool

Verhuizen

„Twee jaar geleden zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. In het begin was ik verdrietig, maar daarna ging ik er wel de voordelen van inzien. Minder ruzie, iedereen doet zijn eigen ding. We wonen nog in hetzelfde huis maar we gaan binnenkort verhuizen. Wel jammer, het is een leuk huis, drie verdiepingen, grote tuin. Mijn vader heeft een nieuwe vriendin en ik heb nu ook een klein zusje van 1. Dat vind ik echt heel leuk. Het is zo grappig dat ze allerlei dingen nog niet kan die wij wel kunnen, zoals praten. Je kan haar als het ware opvoeden.”

Penalty

„Ik hou van voetballen en gamen, FIFA 18. Ik speel zelf linksbuiten. De sfeer op mijn club is goed. Ook andere teams zijn over het algemeen wel oké. Een keer was er een coach die het veld op kwam rennen bij een penalty, voor de bal ging staan en ging huilen. Er zijn ook een paar opstootjes geweest. Bij voetbal doen ze nu veel zo met de hoofden tegen elkaar en elkaar aankijken. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb weleens een duw uitgedeeld. Die dingen verpesten het voetbal niet voor mij. Het is juist soms wel grappig.”

Vakken vullen

„Ik heb bij Domino’s gewerkt, pizza bezorgen, en bij Jumbo, vakken vullen. Nu ga ik vakken vullen bij Hoogvliet. Ik krijg iets van 100 euro kleedgeld per kwartaal. Dat is niet veel, dat ben je al kwijt aan nieuwe schoenen. Ik heb daar wel discussies over. Kleren vind ik best wel belangrijk. Het straalt jezelf uit, hoe je bent. Merken interesseren me niet. Als je iets leuk vindt hoeft het geen merk te zijn. Stel je vindt het allernieuwste lelijk en iets anders mooi, dan moet je niet het allernieuwste kopen. Bijvoorbeeld de Air Max 95. Die vond ik mooi. Dus ik dacht ik koop die.”

Dit zegt zijn moeder „Lorenz is een observator. Hij bekijkt dingen van buitenaf en kan dan duidelijk zijn mening geven.Het is nu anders dan op de middelbare school. Hij zet op tijd zijn wekker, zorgt dat hij de trein haalt. Hij neemt meer verantwoordelijkheid.”

In de rubriek Jong! vertellen pubers over zichzelf, de wereld en elkaar. Aanmelden: pubers@nrc.nl.