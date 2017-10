Zo beleef je Londen als een local

Zoek de uitersten van Londen op

Dé Londenaar bestaat niet. De stad is een mix van veel nationaliteiten en culturen. Kijk dus eerst in welk Londen jij je thuisvoelt. Ben je een progressief linkse salonsocialist? Ga dan geroosterde boterhammen met geprakte avocado eten in Islington, terwijl je The Guardian of New Statesman leest.

Hou je van weelderig? Ga dan naar het rijke deel van Kensington om de pimpelpaarse Lamborghini’s te bewonderen.

Toch liever urban? Shoreditch is druk, luidruchtig en het stadsdeel bruist van leven. Verkies je multicultureel? Ga naar Seven Sisters Road en zie hoe conservatief islamitische gezinnen winkelen terwijl chassidische Joodse jongens op weg zijn naar Talmoedles.

Voor de politieke junkies

Natuurlijk zijn ook Londenaren in de ban van Brexit, het zal ongeacht de uitkomst hun levenswijze beïnvloeden. Om te zien waarom Britten nooit warmliepen voor de kille en technocratische Europese instellingen, is een rondleiding door het Paleis van Westminster leerzaam. Je zult versteld staan van de geschiedkundige wetenswaardigheden. Prime Minister’s Questions op woensdag in het Lagerhuis is het wekelijkse toppunt van Brits politiek theater. Hier zie je Brexiteers en Remainers elkaar beleefd doch zo venijnig mogelijk oratorisch bevechten. Wie liever naar echt theater over politiek kijkt, kan naar This House (over de jaren 70) en Ink (over de overname van The Sun door Rupert Murdoch, een van de machtigste mannen in de Britse politiek).

Het Brexit-kamp toont een verbazend gebrek aan realisme over de moderne wereldeconomie, constateert Joris Luyendijk

Naar buiten: de grote stadsparken

Londenaren koesteren hun stad, maar smachten naar de countryside, waar sommigen zijn opgegroeid of tweede huizen hebben. Daarom zijn de grote stadsparken zo druk. Londenaren nemen een wandeling serieus: op een herfstdag trekken ze erop uit in waxcoats met kaplaarzen, hilarisch om te zien. Hun kleding kan de Schotse Hooglanden aan, maar zij houden het bij de paden van Hampstead Heath of Richmond Park, waar het grootste gevaar een plas water of glibberige modder is. Ga op de vele bankjes zitten om te luistervinken.

Uitzicht op de Big Ben vanuit een stadspark.

Londen vanaf de hoogste wolkenkrabber

Londen is niet langer een stad zonder moderne skyline, waar alleen de Tower Bridge (1894) en de Big Ben (1859) het aangezicht bepalen. De stad gaat steeds meer de hoogte in. Volgens een onderzoek van New London Architecture liggen plannen klaar om hier de komende jaren 27 wolkenkrabbers van vijftig verdiepingen of meer neer te zetten, terwijl er momenteel al gebouwd wordt aan meer dan honderd torens.

Een mooie plek om te zien hoe Londen – gefinancierd met Russisch, Chinees en Maleisisch geld – de hoogte inschiet, is vanaf The Shard, de hoogste wolkenkrabber van Londen. Het uitzicht is prijzig: in het weekend kost een kaartje al snel 25 pond. Gratis en ook mooi zijn de Londense heuveltoppen. Primrose Hill, Parliament Hill en het Royal Observatory Greenwich zijn populair.

Eten: Sunday roast

Sunday Roast

Sunday Roast is natuurlijk Engels cultureel erfgoed bij uitstek. De lunch bestaat uit een stuk vlees ( kip, rosbief of lam) geserveerd met flink beboterde groenten, jus, aardappelen (soms in ganzenvet gebakken) en de onmisbare Yorkshire Pudding: een torentje van bladerdeeg. Pubs die bekend staan om hun goede roasts zitten op zondagmiddag vol. Hét moment voor gejaagde Londenaren om neer te ploffen en uitgebreid bij te praten met grote vriendengroepen of familie plus aanhang.

In Londen kan je ook fantastisch en authentiek Libanees, Italiaans, Argentijns, Ethiopisch en Koreaans eten. Dat hoort bij een stad die zich met recht een knooppunt van de wereld mag noemen. Een goeie Biryani is net zo Londens als fish and chips.