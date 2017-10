Het is maandagmiddag en rustig in de Albert Heijn. Een kibbelend stel op leeftijd loopt door de poortjes de winkel binnen. „Nee, ik wil niet dat je er dit keer overheen praat!”

De ander: „We kunnen er als volwassen mensen over praten. Ik kan er niets aan doen dat jij iets anders wilt dan ik.”

Ze beginnen wat zachter te praten, maar hun woede is duidelijk zichtbaar. Waar zou het over gaan? Heeft zij een ander? Heeft hij haar bedrogen? Als ze langs me lopen, hoor ik de man zuchtend zeggen: „Goed, dan eten we vanavond witlof. Ik hoop dat je erin stikt.”

