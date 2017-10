Schutter ‘Las Vegas’ hing camera’s op buiten zijn hotelkamer

De Amerikaanse autoriteiten hebben woensdag nieuwe informatie vrijgegeven over de verregaande voorbereiding van Stephen Paddock, de man die maandag een aanslag pleegde in Las Vegas. Zo hing hij niet alleen camera’s op buiten zijn hotelkamer waarmee hij kon zien of er mensen aankwamen, maar bevestigde hij ook mechanismen op zijn vuurwapens waardoor hij in korte tijd veel kogels kon afvuren.

De binnenlandse veiligheidsdienst FBI maakte verder bekend dat ze op drie verschillende locaties bijna vijftig geweren heeft gevonden van Paddock, meldt persbureau AP. De dienst onderzoekt nu een financiële transactie van 100 duizend dollar (85 duizend euro) van de Amerikaan naar een bankrekening op de Filippijnen in de dagen voorafgaand aan de schietpartij.

Marilou Danley, Paddocks vriendin, keerde vrijdag terug naar de Verenigde Staten vanuit de Filippijnen. Op het vliegveld van Los Angeles werd ze door de FBI opgevangen, die haar de komende dagen gaat ondervragen over wat zij mogelijk wist over de moordpartij van haar vriend.

Camera in kijkgat

De camera’s bevestigde Paddock in het kijkgat van zijn hotelkamerdeur, buiten op de gang en in de servicekar die bij zijn suite stond. Een bewaker van het hotel die zijn kamer naderde, schoot hij door de deur in een van zijn benen. In de kamer troffen de autoriteiten naast een computer 23 geweren aan.

Bij de aanslag in Las Vegas maandag doodde Paddock 59 mensen. Vijfhonderd anderen raakten gewond, onder meer in de chaos die ontstond nadat het schieten begon. Negen tot elf minuten lang schoot Paddock (64) op de mensenmenigte die buiten het Mandalay Bay hotel een countryfestival bezocht. Hij pleegde zelfmoord toen de autoriteiten zijn hotelkamer naderden, van waaruit hij op de concertbezoekers vuurde. Het is de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Verstokt gokker

De autoriteiten hebben nog altijd geen idee wat Paddock tot het bloedbad dreef. De Amerikaan had geen strafblad en tot zover bekend ook geen financiële problemen, al stond hij wel bekend als een verstokt gokker.

Paddock werkte in het verleden als accountant en bij een defensiebedrijf. Zijn broer vertelde aan Amerikaanse media dat hij multimiljonair was en de laatste decennia gokte om geld te verdienen. De Paddocks zijn zoons van een gewelddadige bankovervaller die in de jaren zestig en zeventig actief was.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat de schietpartij in Las Vegas de dodelijkste aanslag in de geschiedenis van de VS was. Dat moet dodelijkste schietpartij zijn.