Veel goals, en dan ruim winnen van Zweden

De toegift was verkwikkelijk, na een training als duizend eerdere. Ryan Babel, na zes jaar terug bij Oranje, schoot in de afrondende afwerkoefening woensdagmiddag op de paal, op de lat en nog eens op de paal voor hij de bal loeihard het duingebied in schoot – ver over het doel van het hoofdveld bij Quick Boys te Katwijk. Hij kreeg de handen op elkaar van het publiek dat was blijven plakken. Vertier in deze tijd van dreigende uitschakeling. Maar de ballen moeten er in. Er zijn goals nodig tegen Wit-Rusland (zaterdag in Borisov) en Zweden (dinsdag, Amsterdam). Vier vragen over de beslissende week van Oranje.

1 Hoe staat het Nederlands elftal er ook alweer voor?

Slecht. Met nog twee wedstrijden te spelen moet Oranje drie punten en zes goals inlopen op Zweden om tweede te worden, achter het nog niet helemaal veilig gespeelde Frankrijk. Tweede worden is nodig om de WK-play-offs te spelen tegen een nummer twee uit een andere poule.

Zweden speelt zaterdag om zes uur thuis tegen Luxemburg en kan het doelsaldo van +11 verder opvijzelen. Hoopgevend is dat Luxemburg deze poule alleen een keer door Nederland is weggespeeld. De stunt tegen Frankrijk, 0-0 in Toulouse, tekent de wilskracht en discipline die de Luxemburgers kunnen opbrengen.

Nederland, met een doelsaldo van +5, moet op zaterdagavond in Borisov in het spoor blijven van Zweden door in ieder geval het verschil in doelsaldo niet op te laten lopen. De aftrap tegen Wit-Rusland is om kwart voor negen Nederlandse tijd. Oranje weet dan wat Zweden heeft gedaan.

Dinsdagavond ontvangt Oranje Zweden voor de, wellicht, allesbeslissende wedstrijd. Het verschil in doelsaldo wordt in die wedstrijd bij elke goal met twee teruggebracht. Immers, een goal voor Oranje is ook een tegengoal voor Zweden. Mocht het zaterdag en dinsdag allemaal goed gaan dan kan het nog zo zijn dat Nederland de slechtste nummer twee wordt van de negen kwalificatiepoules. Dat zou heel wrang zijn.

2 Is Wit-Rusland kanonnenvoer?

Niet echt. Eerst maar eens zien te winnen, is wat bondscoach Dick Advocaat dezer dagen uitdraagt. Hij ziet eerder Zweden met klein verschil winnen van Luxemburg dat dan dat hij erop vertrouwt dat zijn eigen ploeg kan uithalen in Borisov. Oranje verloor in de geschiedenis twee van de drie wedstrijden in Wit-Rusland en Nederland heeft het recent erg lastig in uitduels. Na 2013 won Oranje in kwalificatiepoules alleen uit van Luxemburg, Kazachstan en Letland.

Wit-Rusland heeft een kern van spelers van BATE Borisov, dat vaak Champions League speelt. Maar als de eerste tegengoal valt gaan de kopjes hangen, zei Robert Maaskant deze week tegen Voetbal International. Hij was trainer van Dinamo Minsk in 2013. „Ze zijn wat gemakzuchtig. Als het 1-0, 2-0 wordt bijten ze niet meer van zich af.”

3 Wat gebeurt er met Advocaat als het misgaat?

Dan vertrekt hij. Advocaat blijft tot het einde van de WK-kwalificatie en als hij zich plaatst leidt hij Oranje ook op het WK. De vorige maand zeventig geworden coach was na het ontslag van Danny Blind de man voor de korte klap, maar geconcludeerd kan worden dat hij nog niet overtuigt.

Luxemburg ging er wel aan met 5-0, maar tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) kreeg hij het niet voor elkaar om met het dolend Oranje de schade te beperken. En tegen Bulgarije (3-1) leek hij winnen genoeg te vinden. Hij gaf nauwelijks aanvallende impulsen vanaf de kant, terwijl Zweden op dat moment met 4-0 van Wit-Rusland won en een groot gat sloeg qua doelsaldo. „Meer aanvallende voetballers betekent niet aanvallender voetbal.”

Na Advocaat moet een bondscoach aantreden die Oranje met straffe hand door de voetbalcrisis loodst. Mogelijk is Ronald Koeman op korte termijn werkzoekend – hij staat onder grote druk bij Everton.

4 Wat betekent het WK missen voor Robben en Sneijder?

„Daar ga ik nu geen uitspraken over doen”, zei Arjen Robben maandag. Met grijns: „En ook niet na de wedstrijd dus die vraag kan je je dan besparen.” Het kunnen weleens de laatste interlands worden voor de beste vleugelspits die Nederland voortbracht. Hij staat nu op 94 interlands, wellicht wil hij nog de ‘club van honderd’ halen als negende Nederlander ooit. Het EK 2020 lijkt een brug te ver voor de 33-jarige Robben, al is hij nog steeds de beste speler en heel veel concurrentie heeft hij op korte termijn niet te duchten.

Dat geldt minder voor Wesley Sneijder, die nu niet bij de selectie zit. Zijn ambitie om recordinternational te worden is in juni bevredigd, dus voor hem zijn er weinig motieven door te gaan. Gezien zijn verwelking als topspeler ligt een afscheid bij niet kwalificeren voor de hand.