Timmermans over Catalaanse kwestie: oproep tot dialoog

De Europese Commissie blijft in de Catalaanse kwestie de beoordeling door de Spaanse opperrechters steunen: het referendum was in strijd met de Spaanse grondwet. ,,De regioregering van Catalonië heeft met het organiseren van het referendum de wetgeving genegeerd”, zei Frans Timmermans, de tweede man van de Europese Commissie, deze woensdag in een spoeddebat in het Europarlement in Straatsburg.

,,Niemand wil natuurlijk geweld in onze samenlevingen”, zei Timmermans over het harde Spaanse politieoptreden tijdens het referendum. Wereldwijd oogstte de Spaanse premier Mariano Rajoy daarmee felle kritiek. Timmermans’ partijgenoot en demissionair minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) sprak nog over ‘buitensporig’ geweld.

Timmermans gebruikte die woorden niet. ,,Het is de taak van een regering om de rechtsstaat te verdedigen”, zei de eurocommissaris. ,,En dat vergt soms proportioneel geweld.” Hij liet in het midden of dat zondag in Spanje het geval was. Timmermans riep de Catalanen en de regering van Rajoy op tot dialoog.

Van alle grote Europese fracties deden alleen de Europese Groenen een oproep aan Timmermans om te bemiddelen in het Spaans-Catalaanse conflict. ,,Uw Commissie heeft nu de kans, grijp die kans!”, zei Groenen-leider Ska Keller.

Maar de Commissie zou een rol als bemiddelaar pas willen overwegen als beide partijen – de Catalanen én de regering-Rajoy – daarom vragen. De meerderheid in het Europarlement schaart zich achter die positie.

,,Onverantwoord en zonder democratische legitimiteit”, noemde de leider van de Europese liberalen Guy Verhofstadt het Catalaanse referendum. ,,Daarmee hebben de Catalanen een breuk veroorzaakt in hun samenleving.”

Terug naar de onderhandelingstafel, klonk de oproep van Verhofstadt, die zelf als Belgische politicus zeer ervaren is met interne spanningen tussen gewesten. ,,Zoek het compromis, dat is geen schande. Ik doe het al mijn hele leven en ik leef nog steeds.”

