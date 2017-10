Reisverbod ov sinds 2015 honderden keren opgelegd

Het reisverbod voor het openbaar vervoer is de afgelopen twee jaar 458 keer opgelegd. Dat blijkt uit de eerste evaluatie van het reisverbodenbeleid. Het Openbaar Ministerie besteedt sinds 2015 meer aandacht aan de ontzeggingen. In dat jaar vond een reeks gewelddadige incidenten plaats in het ov, waarna het OM een leidraad publiceerde voor het opleggen van de verboden.

Of het beleid effectief is, is volgens staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur & Milieu) “lastig te bepalen”, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de vervoerders komt dit omdat de verboden nog “relatief kort” worden toegepast en er nog meer ervaring mee moet worden opgedaan. Door registratie en dossieropbouw is het handhaven van de verboden bovendien arbeidsintensief, stelt Dijksma in de brief. Ze wil het beleid de komende jaren blijven monitoren.

Vooral zwartrijders

Vooral zwartrijders krijgen te maken met de verboden. Ook bij geweld of overlast worden de verboden uitgedeeld, maar in mindere mate.

Vervoerders Arriva, RET, NS, Connexxion en Syntus handhaven het reisverbod. Ook al is er een landelijke leidraad, de vervoerders kunnen zelf bepalen waarom en wanneer ze een verbod uitvaardigen. Hierdoor zijn er grote onderlinge verschillen tussen het aantal verboden dat vervoerders opleggen. Zo legde Arriva reizigers die regels overtreden sinds 2015 244 verboden op. In hetzelfde tijdsvak vaardigde NS er 77 uit. Dijksma laat onderzoeken of er een uniformer reisverbod kan komen, alsmede een landelijk databestand.