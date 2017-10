Nobelprijs voor scheikunde naar cryomicroscopie

De Nobelprijs voor Scheikunde gaat dit jaar naar Jacques Dubochet, Joachim Frank en Richard Henderson voor de ontwikkeling van cryomicroscopie.

Dit is woensdagochtend bekendgemaakt door het Nobelcomité van de Zweedse Academie van Wetenschappen.

Net als eerder deze week voor medicijnen (biologische klok) en natuurkunde (zwaartekrachtgolven) wordt nu met scheikunde een ontwikkeling beloond die een heel nieuw veld van onderzoek heeft opengelegd. De cryo-elektronenmicroscoop, die cellen bevriest, jaagt de laatste jaren een ware revolutie aan in de biologie. Verborgen details zijn ineens te zien en vage plaatjes worden haarscherp. De cel blijkt een oerwoud.

De prijs wordt sinds 1901 jaarlijks toegekend aan wetenschappers die een ‘opmerkelijke prestatie’ in het onderzoek hebben geleverd en geldt als de belangrijkste wetenschappelijke prijs ter wereld. Het prijzengeld is ruim 900.000 euro (te besteden naar eigen goeddunken) en een medaille met een afbeelding van Alfred Nobel. De Nobelprijs voor Scheikunde is meer dan de helft van de keren naar één persoon gegaan. Vier Nederlanders kregen ’m tot nog toe. Meestal worden de prijzen pas jaren na de ontdekking toegekend om te voorkomen dat de prijs gaat naar een ontdekking die later niet blijkt te kloppen. Donderdagmiddag is de Literatuurprijs aan de beurt, vrijdag de Vredesprijs.

