Nieuw kabinet trekt half miljard extra uit voor leraren

Het nieuwe kabinet wil bijna 500 miljoen euro extra uitgeven aan het basisonderwijs, om zo de werkdruk voor leraren te verlagen. Haagse bronnen bevestigen dat aan NRC naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws. Ondanks het lek uit de formatieonderhandelingen gaat de landelijke staking van basisschoolleerkrachten donderdag door.

Docenten in het basisonderwijs klagen al langer over hoge werkdruk en lage salarissen. De vakbonden willen 1,4 miljard euro extra: 900 miljoen voor verhoging van de lonen en 500 miljoen voor de verlaging van de werkdruk. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die bijna klaar zijn met het formeren van een nieuw kabinet, lijken dus bereid aan die eis tegemoet te komen. Scholen kunnen het geld bijvoorbeeld besteden aan extra onderwijsassistenten of kleinere klassen.

Staking niet van de baan

De staking van donderdag is niet van de baan. Actiegroep PO in Actie vindt de 500 miljoen euro “heel, heel mooi”, maar zegt ook dat het nieuws geen aanleiding is de staking af te blazen. “Als een stakingsdreiging dit al oplevert, wat levert de echte staking ons dan op?” Ook de Algemene Onderwijsbond blijft oproepen tot staking.

De koepelorganisatie voor het basisonderwijs, de PO-Raad, spreekt tegenover NRC van een “mooi resultaat”. De belangenbehartiger blijft ook kritisch:

“Voor de salarissen hebben we nog een behoorlijk gat. [...] Het is wel afwachten waar het geld precies vandaan komt. Het ministerie van OCW heeft een tekort van 500 miljoen. We weten ook niet of de 270 miljoen structureel is.”

270 miljoen voor hogere lonen

Een deel van de 900 miljoen euro voor hogere salarissen waar de onderwijsvakbonden om vragen, hebben ze al binnen. In de Miljoenennota die het demissionaire kabinet vorige maand presenteerde, is 270 miljoen opzij gezet voor dat doel.

Waarom gaan de leraren eigenlijk staken als er nog geen nieuwe regering is? NRC zocht het uit in dit stuk: ‘Ouderwets of niet, staken heeft nog altijd zin’

De leraren willen dat zij hetzelfde gaan verdienen als hun collega-docenten in het middelbaar onderwijs. Gemiddeld verdient een basisschoolleraar tussen de 2.300 en 4.000 euro bruto per maand - 20 procent lager dan een tweedegraads docent in het middelbaar onderwijs. Op de middelbare school ligt het maximale brutomaandsalaris 1000 euro hoger. En dat terwijl de werkdruk in het onderwijs erg hoog ligt. 20 procent van het onderwijspersoneel zegt met burn-outklachten te kampen, meer dan in iedere andere beroepsgroep.

Doordat de juffen en meesters donderdag het werk neerleggen, kunnen meer dan een miljoen kinderen niet naar school. Onlangs staakten de basischoolleraren al een keer. Dat was maar kort: één uur, op de ochtend van 24 juni.