Migratie richting Italië neemt weer toe

Na een forse daling in de zomer neemt de migratie over de Middellandse Zee richting Italië nu weer toe. In augustus arriveerden er 3.914 migranten in Italiaanse havens, terwijl de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) er in september al weer 6.284 telde. In de eerste vier dagen van oktober werden 1.355 migranten in Italië aan land gebracht.

De aantallen zijn nog altijd fors lager dan de voorbije jaren. Afgelopen juli zette een plotselinge daling in met 11.459 arriverende migranten tegen meer dan 23.000 in de julimaanden van 2015 en 2016.

Het blijft gissen naar de oorzaak van de daling. Diverse media berichtten de voorbije maanden over een akkoord dat de Italiaanse regering met een machtige militie in het Libische Sabratha zou hebben gesloten over het tegenhouden van migranten. Italië heeft dat altijd ontkend.

Brussel zet projecten en legale migratiekanalen op om grip te krijgen op het aantal vluchtelingen. Het terugkeerbeleid wordt strenger. De Europese Commissie wil 50.000 vluchtelingen legaal laten overkomen

Strijd tussen Libische milities

Wat de huidige toename veroorzaakt is ook onbekend. Persbureau Reuters citeerde vrijdag de leider van de bewuste militie, Ahmed al-Dabbashi van de Anas al-Dabbashi brigade, die zei dat zijn strijders herhaaldelijk zijn aangevallen door vijandige milities die de mensensmokkel willen hervatten. Mogelijk verklaart terreinwinst door deze groepen de huidige toename.

Om confrontaties met de strenger optredende Libische kustwacht te vermijden trokken veel reddingsschepen van ngo’s zich onlangs terug uit de internationale wateren voor de Libische kust. Zij werden er lange tijd van beschuldigd een aanzuigende werking te hebben op migranten in Libië die de oversteek wilden wagen. Nu stellen zij dat dat onzin is, aangezien ook zonder hun aanwezigheid de migratiestroom nu weer aanzwelt. Reddingsoperaties worden momenteel verricht door internationale marineschepen en de Italiaanse kustwacht.