De rampzalige speech van Theresa May

Een hoestbui, een interruptie door een activist en een slogan op een doek achter haar waar tijdens de toespraak letters vanaf vielen. De slotspeech van premier Theresa May op het partijcongres van de Conservatieven in Manchester was ronduit rampzalig.

Om haar boodschap goed voor het voetlicht te krijgen op een cruciaal moment voor haar partij en het land, gaf May dinsdag tientallen televisie-interviews. Bij sommige gesprekken oogde ze daar al moe en onzeker. Als gevolg ervan had ze woensdag last van haar stem. Tijdens haar toespraak werd ze zodanig geplaagd door een hoestbui, dat minister van Financiën Philip Hammond haar een keelpastille moest geven. May gevat: “Kijk! De minister van Financiën die iets gratis weggeeft.”

De f liet los

Daarvoor stapte de activistische komiek Simon Brodkin naar het podium om haar een papiertje te overhandigen. Het bleek een standaardformulier te zijn dat Britse werkgevers moeten invullen als een werknemer ontslagen wordt. De activist beweerde dat Boris Johnson hem had gevraagd het formulier te overhandigen. Johnson zaagt al weken aan Mays stoelpoten. Dat een activist ongehinderd zo dicht bij de premier kon komen, is voer voor de beveiliging van het partijcongres.

Bekijk hieroder de video waarin Simon Brodkin het papiertje overhandigt:



Tot overmaat van ramp bleken de witte letters op het podium niet goed vastgeplakt. Tijdens haar toespraak liet de ‘f’ los van haar slogan ‘Building a country that works (f)or everyone’.

De opeenstapeling van bizarre gebeurtenissen leidde af van de inhoud van haar toespraak. May wilde een pleidooi houden waarin zij haar partij maant op te houden met ruziën over de koers van het land in aanloop naar Brexit. Het landsbelang en niet verschillende partijbelangen moet de komende tijd voorop staan, vindt May. Ook moest de speech duidelijk maken dat May en de Tories oog hebben voor meer dan de Britse uittreding, een onderwerp dat de politiek in Londen beheerst maar miljoenen Britten daar buiten grotendeels koud laat. Zij hebben zorgen over onbetaalbare woningen, toenemende kosten om te studeren, gebrekkige infrastructuur en een rammelend zorgstelsel. Dat zijn juist de thema’s waar Labour zich op richt, met succes in de peilingen.

May wilde duidelijk appelleren aan jongeren en de minder rijken. Ze kondigde aan dat er voor miljarden aan nieuwe sociale woningen gebouwd wordt. Ook wil ze dat er een wet komt die de stijging van energieprijzen bevriest. May wil dat het leven voor Britten betaalbaarder wordt, al zijn er grote twijfels of haar bouwplannen ambitieus genoeg zijn om woningbezit mogelijk te maken voor grote groepen twintigers en dertigers.

Bekijk hieronder de video waarin een letter wegvalt



Sympathie voor de underdog

Eerder deze week kondigde ze al aan dat collegegelden eenmalig bevroren worden. May noemde haar type 1-diabetes en het verdriet dat ze voelt omdat ze geen kinderen heeft. Haar boodschap: ik weet goed dat het leven zwaar kan zijn. Haar Tories hebben vaak het imago van een partij van rijkelui die vooral belastingverlaging wensen en geen benul hebben van de moeilijke kant van het leven.

De zaal vol partijleden in Manchester reageerde empathisch op de worstelende premier voor hen op het podium. De vraag is of deze toespraak May de komende tijd populairder maakt. Doorgaans is er grote sympathie voor de underdog. Dat kan gunstig zijn voor May, die vaak het verwijt krijgt te weinig emoties te tonen, te veel als een robot te werk te gaan. Aan de andere kant kan de toespraak gezien worden als een metafoor voor haar premierschap: alles dat mis kan gaan, gaat ook mis op de Britse weg naar de uitgang van de Europese Unie.

Bekijk ook de video: wat je over Theresa May moet weten in één minuut: