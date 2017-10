Marinier C2 vuurde twee salvo’s af op de treinkaapster

De commandant van de aanvalsploeg 2 die in 1977 betrokken was bij het beëindigen van de treinkaping bij De Punt, erkende woensdag voor de Haagse rechtbank dat hij de vrouwelijke treinkaper Hansina Uktolseja met zijn uzi heeft „uitgeschakeld”. Nabestaanden van de vrouw en van Max Papilaja, de aanvoerder van de kapers, voeren een proces tegen de Staat, omdat ze denken dat deze beiden zijn geëxecuteerd terwijl ze al zwaargewond waren. Strafrechtelijk zou dat volgens de eisers neerkomen op moord, maar de eventuele feiten zijn inmiddels verjaard. Vorige week waren de getuigenverhoren met mariniers die betrokken waren het doden van Papilaja.

Marinier C2, zoals de codenaam van de commandant tijdens dit proces luidt, verklaarde dat hij met zijn pistoolmitrailleur twee korte salvo’s afvuurde op Uktolseja vanaf een afstand van ongeveer anderhalve tot twee meter. Zij lag op dat moment zwaargewond door vuur afkomstig van scherpschutters buiten de trein in een hoek van de restauratiecoupé. Daarvandaan zegt C2 even tevoren mondingsvuur gezien te hebben van een automatisch wapen. Achteraf werd er bij het lichaam van Uktolseja geen vuurwapen aangetroffen.

De marinier verklaarde zeker te weten dat hij was beschoten op het moment dat bij met zijn „buddy”, codenaam 2D, de deur van het treinportaal naar de restauratiewagon opende.

Marinier C2 heeft eerder onder de schuilnaam ‘Rinus’ in het boek De Molukse acties van Peter Bootsma ook verteld dat hij Uktolseja heeft gedood. Overigens, zei hij tegen de rechter, dat mariniers nooit praten over het doden van mensen, maar altijd over het uitschakelen van tegenstanders. Net als in het boek verklaart hij dat Utolseja haar hoofd had bewogen en „mama, mama” had gezegd.

Dinsdag verklaarde zijn buddy marinier 2D dat hij met zijn revolver had geschoten op een „menselijke beweging” in diezelfde hoek die op dat moment erg donker was.

De getuigenissen van beide mannen lopen op onderdelen uiteen. Volgens 2D heeft C2 niet geschoten op dat moment, maar toen hij nog in de deuropening stond van restauratiecoupé. C2 zei niet te weten of 2D had geschoten. Uit het forensisch onderzoek is gebleken dat Uktolseja inderdaad is geraakt door een uzi, maar dat zij is gedood door patronen uit een revolver. Beide mariniers kunnen dus op haar hebben geschoten.

Zegveld vroeg 2D dinsdag of hij er rekening mee had gehouden dat er ook een passagier in die donkere hoek had kunnen liggen. De marinier erkende dat. Bij de bevrijdingsactie kwamen behalve zes kapers, twee gegijzelden om te leven door het optreden van mariniers.

Marinier C2 was de laatste van elf mariniers die waren opgeroepen om te getuigen in het civiele proces. Beide partijen zullen het getuigenverhoor nu evalueren.