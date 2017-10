‘Luxemburg moet nog 250 miljoen bij Amazon innen’

De Amerikaanse internetwinkel Amazon moet een naheffing betalen van 250 miljoen euro aan de Luxemburgse belastingdienst. Dat heeft Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) woensdag bekendgemaakt. Door een deal met Luxemburg kon het bedrijf in de periode 2006-2014 veel minder belasting betalen dan redelijkerwijs verwacht had mogen worden. Luxemburg moet het geld nu gaan terugvorderen van Amazon.

Vestager maakte woensdag ook bekend dat Ierland voor de rechter wordt gesleept, omdat het in een soortgelijke zaak rondom de Amerikaanse tech-gigant Apple onvoldoende zijn best doet om misgelopen belastinginkomsten terug te vorderen. Vorig jaar bepaalde de Commissie dat Apple het astronomische bedrag van 13 miljard euro moet bijbetalen.

Marktverstorend

In principe bemoeit de Europese Commissie zich niet met nationaal belastingbeleid, tenzij met bedrijven gemaakte belastingafspraken een dusdanig groot concurrentievoordeel opleveren dat ze als marktverstorend of als illegale staatssteun moeten worden beschouwd. Dat is volgens Vestager bij Amazon het geval.

„De bedoeling van mededingingsregels is dat bedrijven eerlijk concurreren”, zei Vestager. Door de belastingafspraak met Luxemburg kon Amazon schuiven met winsten „zonder valide rechtvaardiging”, aldus de Deense. Een lokale Luxemburgse boekhandel die geen toegang heeft tot zulke afspraken, betaalt vier keer meer belasting dan Amazon, aldus de eurocommissaris. Zowel Luxemburg als Amazon bestrijden dat ze iets verkeerds hebben gedaan.

Winstplafond

Amazon sprak in 2003 met de Luxemburgse belastingdienst een ‘winstplafond’ af. Daarboven zou geen belasting meer worden geheven. In de daaropvolgende jaren besloot de winkel het gros van zijn Europese activiteiten en intellectuele eigendom via Luxemburg te laten lopen. Volgens Vestager heeft Amazon op deze manier driekwart van zijn alle verkopen in Europa aan belastingen weten te onttrekken. De Commissie wil af van dit soort constructies, die vooral grensoverschrijdend opererende multinationals een groot concurrentievoordeel geven ten opzichte van lokale concurrenten.

De Apple-zaak kwam de Commissie op felle kritiek kwam te staan uit de VS, maar ook uit Ierland, waarvan de economische aantrekkingskracht grotendeels op belastingvoordelen drijft. Ook het huidige besluit over Amazon zal de betrekkingen met de VS naar verwachtingen verder onder druk zetten.