Livestream Het Nationale Ballet op 5 oktober World Ballet Day

Twintig uur non-stop de repetities van balletgezelschappen over de hele wereld volgen via een livestream. Dat kan op 5 oktober tijdens World Ballet Day. Wereldwijd openen balletgezelschappen hun virtuele deuren, waaronder initiatiefnemers The Royal Ballet, het Bolshoj Ballet, The Australian Ballet, San Francisco Ballet en The National Ballet of Canada. Ook Het Nationale Ballet doet mee. Om half vier ’s middags staat een repetitie van de voorstelling Mata Hari op het programma.

Het Nationale Ballet krijgt een half uur streamingtijd, waarin ze de repetitie van een pas de deux en een solo uit Mata Hari tonen. Ook geeft Ted Brandsen, artistiek leider van Het Nationale Ballet en choreograaf van Mata Hari, een interview. Daarnaast vertellen eerste solisten Maia Makhateli en haar danspartner en echtgenoot Artu Shesterikov over Makhateli’s terugkeer bij Het Nationale Ballet na haar zwangerschap.

Het Nationale Ballet ziet de livestream als een kans om zijn balletten bij meer mensen onder de aandacht te brengen. „Jaarlijks trekken wij 125.000 bezoekers, maar tijdens World Ballet Day 2016 zagen maar liefst 600.000 mensen onze livestream”, aldus woordvoerder Richard Heideman van Het Nationale Ballet.

De repetities en balletlessen van de verschillende gezelschappen zijn aansluitend op elkaar te bekijken. Dit is mogelijk door het tijdsverschil tussen de verschillende plaatsen waar de gezelschappen gevestigd zijn. Elk gezelschap heeft een eigen tijdslot waarin het mag streamen. De livestream begint bij The Australian Ballet, waarna het Bolshoj Ballet in Rusland het overneemt. Dan volgt The Royal Ballet met een vijf uur durende stream en Het Nationale Ballet. De livestream eindigt in Amerika, waar The National Ballet of Canada en het San Francisco Ballet afsluiten.

Dit is de vierde editie van World Ballet Day. Tot 2015 was de livestream via YouTube te zien. In 2016 gebruikten de gezelschappen de streamingdienst van Facebook, Facebook Live. Zij bereikten toen 6,7 miljoen mensen wereldwijd.