Kwart nieuwe agenten heeft migratieachtergrond

Een kwart van de zevenhonderd aspirant-agenten op de Politieacademie heeft dit jaar een migratieachtergrond. In 2015 was dat nog de helft. Een politiewoordvoerder bevestigt dat na een interview in de Volkskrant met Peter Slort, portefeuillehouder diversiteit bij de Nationale Politie, waarin hij dit zegt.

Korpschef Erik Akerboom maakte van diversiteit een prioriteit nadat eerder dit jaar vanuit de politie zelf werd gewaarschuwd voor een gebrek aan etnische diversiteit. Eind 2018 moest 25 procent van de nieuwe agenten een migratieachtergrond hebben, was een van de doelstellingen. Die doelstelling is dus nu behaald. Op dit moment heeft 7 procent van de politiemedewerkers een migratieachtergrond.

Social media cammpagnes

Volgens Slort komt de stijging door campagnes op sociale media - zo is er samengewerkt met vloggers met een niet-westerse achtergrond. Eind dit jaar vindt de definitieve telling plaats, waardoor het percentage rekruten met een migratieachtergrond nog iets hoger of lager kan uitvallen.

Slort is in december vorig jaar door Akerboom aangesteld om zich volledig te focussen op het diversiteitsbeleid binnen de politie. Agenten met een migratieachtergrond brengen competenties die witte politieambtenaren volgens Slort missen, zoals taal- en cultuurkennis en een netwerk.

Binnen de politie is er kritiek. Sommige dienders vrezen een voorkeursbehandeling van mensen met een migratieachtergrond, zegt Slort tegenover de Volkskrant.