Kerkrade krijgt primeur koningspaarschilderij

Lia Laimböck bij haar nieuwe portret van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, dat 10 oktober in het Cube Design Museum in Kerkrade onthuld wordt.

Wat moet over tweehonderd jaar de afbeelding zijn die aan u herinnert? Die vraag, gesteld aan diverse leden van de koninklijke familie, heeft geleid tot een groot dubbelportret van Willem-Alexander en Máxima. Het door Lia Laimböck gemaakte schilderij zal woensdag 10 oktober worden onthuld in het Cube Design Museum in Kerkrade.

Het idee voor het schilderij ontstond op 1 februari 2014 in Ahoy Rotterdam, na afloop van het afscheidsfeest voor prinses Beatrix, haar aangeboden na haar regeerperiode. Watermuzikant Reinier Sijpkens, de echtgenoot van Lia Laimbock, was een van de artiesten die een ode aan de afgetreden koningin hadden gebracht. Op de meet-and-greet met de Oranjes in Ahoy stelde Hans Wijers, voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging, Sijpkens voor aan Willem-Alexander.

De twee spraken ruim een kwartier met elkaar. De muzikant vroeg de koning wat hij vond van de portretten die op dat moment in het Rijksmuseum hingen, gemaakt door vijf kunstenaars die waren geselecteerd om een officieel staatsieportret van hem te maken.

Het making of filmpje van het schilderij. Tekst gaat door na video

De koning antwoordde dat hij daarover geen mening mocht hebben. En dat hij ervan overtuigd was dat fotografe Rineke Dijkstra als winnaar uit de bus zou komen. „Maar staatsieportretten zijn toch altijd geschilderd?”, informeerde Sijpkens.

De koning antwoordde dat hij überhaupt liever niet in zijn eentje werd geportretteerd. Hij gaf er de voorkeur aan, vertelt Sijpkens, dat over tweehonderd jaar een dubbelportret van hem zou resteren. Hij zou het koningschap immers niet alleen dragen, maar samen met zijn vrouw.

Daarop deed Sijpkens een suggestie. In het Letterkundig Museum hingen net een aantal schrijversportretten geschilderd door zijn echtgenote Lia. Goed idee, vond de koning.

Lees ook: Ook de nieuwe portretten van koning Maxima en de prinsessen zijn anders dan anders. Erwin Olaf legde ze van heel dichtbij vast

De prinsessen die Sijpkens die avond over het plan sprak – Beatrix, Annette, Laurentien, Margriet en Mabel – reageerden allen enthousiast op het voorstel, aldus Sijpkens.

Lia Laimböck (52) is goed in portretten, zegt ze. In opdracht maakt ze er een paar per jaar. Ze noemt zichzelf een „old school kunstenares in een modern jasje”. Portretten moeten lijken, zegt ze. „En dan bedoel ik niet alleen fysiek correct. Een goed portret is geen nageschilderde foto, maar raakt de kijker als een slaghout.”

Op basis van een gesprek met Willem-Alexander (dat ze na een optreden van haar man in New York met hem had) en een reeks foto’s van een hoffotograaf uit Soest ging ze aan de slag.

Laimböck zette een doek op van 2,8 bij 2 meter. Tegen een achtergrond van bladgoud en voor een poort heeft ze het paar ten voeten uit, en meer dan levensgroot geportretteerd. Vijf omgekeerde scheepsribben in de poort symboliseren dat Nederland een zeevarende natie én dat het koninklijk gezin vijf leden telt. Het open luik naast Máxima staat voor de Hollandse tolerantie.

In de zes maanden dat ze aan het portret werkte, herkende Laimböck in Willem-Alexander steeds meer trekken van prins Hendrik, en ook van Wilhelmina en Juliana.

In afwachting van een koper betaalde Arthur van der Poel, bestuurder bij Philips, vast een vergoeding aan Lia Laimböck. Het koningspaar stuurde ze afbeeldingen van het schilderij. Die werd beantwoord met een vriendelijke brief van hun secretaris.