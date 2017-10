Hack in 2013 trof alle 3 miljard Yahoo-accounts

Niet 1 miljard, maar alle 3 miljard accounts die Yahoo in 2013 had zijn getroffen door een hack. Moederbedrijf Verizon meldt geen bankgegevens buit gemaakt zijn. Hackers kregen wel toegang tot onder meer namen, e-mailadressen, telefoonnummer, wachtwoorden en geboortedata.

Eind 2016 meldde Yahoo, drie jaar na de hack, dat er gebruikersdata waren gestolen van 1 miljard gebruikers. De volledige omvang van de hack werd pas duidelijk toen onafhankelijke experts het datalek hebben onderzocht nadat Yahoo door Verizon was overgenomen.

Record verbroken

De hack werd met 1 miljard getroffenen de grootste cyberinbraak ooit. Dat record blijkt nu nog hoger te zijn. Wie verantwoordelijk is voor de hack uit 2013 weet Yahoo niet, wel moesten alle gebruikers hun wachtwoord veranderen.

Het was niet de laatste hack bij het techbedrijf. In september 2016 meldde Yahoo ook een datalek, dat in 2014 plaatsvond en waarbij zeker 500 miljoen gebruikersaccounts betrokken waren. Ook toen moesten gebruikers hun wachtwoord veranderen.

Computerinbraken bij Yahoo drukten eerder dit jaar de verkoopprijs toen het de internetactiviteiten van het bedrijf aan Verizon verkocht. De hack was in februari reden voor Verizon om zijn bod op Yahoo met 350 miljoen dollar te verlagen. Aanvankelijk zou een bedrag van 4,8 miljard dollar worden neergeteld, dat werd nu ongeveer 4,4 miljard dollar.