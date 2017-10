Frauke Petry aangeklaagd wegens meineed

De Duitse politica Frauke Petry, die vorige week de AfD verliet, wordt door justitie vervolgd wegens meineed. Dat heeft de aanklager van de deelstaat Saksen woensdag bekendgemaakt. De rechtbank moet vervolging nog goedkeuren.

De politica wordt ervan beschuldigd op 12 november 2015 onder ede onwaarheden verteld te hebben. Ze was toen getuige in een onderzoek naar de verkiezingen. De betwiste uitspraken gaan over een lening die een kandidaat aan de AfD verstrekte voor de financiering van de verkiezingscampagne.

De parlementaire immuniteit die Petry genoot was eind augustus al opgeheven. Er liep sinds ruim een jaar een onderzoek naar Petry.

Nieuwe politieke beweging

Petry stapte vorige week uit de AfD, nadat ze geen medestanders kon vinden voor haar pleidooi voor een gematigdere koers van de partij. Zondag zei ze tegen Welt am Sonntag dat ze een nieuwe beweging wil oprichten, om te beginnen in de deelstaat Saksen. Hoe die gaat heten, wilde ze “nog niet verklappen”.

Wel meldde de Frankfurter Allgemeine Zeitung vorige week dat Petry al begin juli de domeinnaam dieblauen.de had geregistreerd. Petry bevestigde de registratie, maar ontkende dat het om een partijnaam ging. Volgens haar staat “Blau” voor een idee.

In het interview zei Petry ook dat er in Duitsland wel plaats kan zijn voor moslims, mits zij hun geloof beschouwen als een privékwestie. Petry’s gematigdere mening over de islam zorgde ervoor dat zij in de AfD geïsoleerd raakte. De AfD begon als eurosceptische partij maar ontwikkelde zich tot rechts-populistisch, met steeds vaker provocerende racistische of extreem-rechtse uitspraken van hogere partijfunctionarissen.