Frank Buis, dé cameraman van Amsterdam, is niet meer

Wat iedereen nu met zijn smartphone doet, deed Frank Herman Buis (25 december 1955 - 3 oktober 2017) als een van de eersten met zijn handcamera. Overal bovenop zitten, alles vastleggen. Buis was zeven dagen per week te vinden op de Dam, het Damrak en in de Kalverstraat, op zoek naar zakkenrollers en (inter)nationale sterren. Zijn beeld verkocht hij aan lokaal nieuwsmedium AT5 of plaatste hij op zijn eigen YouTube-kanaal. Het maakte hem een van de eerste ‘camjo’s’ van Nederland: een journalist met een camera die al het werk – filmen, regisseren en editen – zelf doet.

Maar die video’s zijn verleden tijd. Afgelopen dinsdag maakte de bekendste straatcameraman van Amsterdam zelf een einde aan zijn leven. In zijn laatste post ‘Frankie goes to heaven’ die hij dinsdag op zijn eigen kanaal plaatste, verklaart hij dat hij na vier jaar „ellendige tijden te hebben meegemaakt” op deze manier niet meer wilde doorleven. Op 6 november 2013 scheurde zijn aorta terwijl hij op de Dam koningin Máxima stond te filmen; de toevallige aanwezigheid van een ambulance zorgde dat hij het overleefde. De laatste twee jaar van zijn leven beschrijft hij als „een grote hel van onmenselijke pijn, pijn en nog eens pijn”. In de tekst bij zijn video beschuldigt hij zijn huisartsen van falen, in een eerder interview met GeenStijl zei hij dat hij liever niet gered had willen worden omdat hij amper nog kon doen wat hij het liefste deed; de straat op.

Die liefde voor spotten en filmen begon toen hij eind jaren 90 werd opgepakt tijdens een demonstratie tegen een EU-top in Amsterdam. „Dat was volgens hem niet gegaan zoals het moest gaan”, vertelt Alex van Schagen, eindredacteur bij AT5 die vanaf het begin samenwerkte met Buis. „Toen besloot hij aanhoudingen te gaan vastleggen om te laten zien wat de politie verkeerd deed.” Dat liep iets anders: Buis werd bekend met zijn video’s waarin hij zakkenrollers op heterdaad betrapte. Hij tipte de politie juist als hij een zakkenroller had gevonden, waarna hij de arrestatie zelf vastlegde op beeld. Tegen GeenStijl verklaarde Buis „2.000 aanhoudingen van zakkenrollers” op zijn naam te hebben staan.

Holleeder op de scooter

Maar Buis was ook snel ter plaatse bij schietpartijen, ontruimingen, voetbalrellen en overvallen. Hij liep vrijwel altijd rond in het centrum – de laatste tijd reed hij alleen nog rond op zijn scootmobiel – en legde alles vast op de gevoelige plaat. Zo was hij erbij toen de politie werd beschoten op het Frederiksplein, en terugschoot. Van Schagen: „Hij draaide middenin een enorme schietpartij waar zeker 20 keer werd geschoten. Dat soort beelden zijn echt goud waard.” Wat zijn werk bijzonder maakte, was dat hij er zoveel tijd in stopte. „Er is niemand die meer op straat heeft gewacht dan hij; op een bepaald moment kende hij de hele stad en wist alles van iedereen.”

Ook waar de grotere criminelen uithingen. Buis scoorde met zijn beelden van Willem Holleeder op scooter in de P.C. Hooftstraat en van Willem Endstra die na zijn liquidatie op straat lag te sterven. Vond hij dat niet cru? En was hij zelf nooit bang om gepakt te worden? Van Schagen: „Beeld van Holleeder was toen vrij uniek, dus dat werd overal uitgezonden. Dat gaf hem juist een kick. Ik heb hem nooit gehoord over angst, het veroorzaakte eerder opwinding geloof ik.”

Onder de sterren was hij ook een bekend gezicht: Buis zou herkend worden door zanger Mick Jagger; Buis hing vaak rond in de buurt van duurdere hotels zoals het Amstel Hotel om zo bekende mensen te spotten.

De laatste jaren richtte Buis zich voornamelijk op het vastleggen van de Koninklijke Familie – daar had hij een enorm zwak voor. Zijn laatste video bestaat dan ook uit beelden van hen. In de laatste minuut komt „Frankie” zelf nog even voorbij rijden op zijn scootmobiel, bij wijze van afscheid.

Praten over zelfdoding kan bij de hulp- en preventielijn, tel. 0900-0113 (www.113.nl): ‘Zelfmoord? Praat erover’.