Op zaterdag 7 oktober worden werken van meer dan 80 topfotografen geveild ten bate van Young in Prison (YiP). Deze stichting verzorgt creatieve projecten in jeugdgevangenissen wereldwijd. Topstuk van de veiling is een portret van Koning Máxima door Koos van Breukel, van 3x2 meter groot. Bekijk hier een selectie van de foto's. Alle beelden zijn te zien op de site van YipArt