Egyptische klopjacht tegen losbandigheid - lees: homoseksualiteit

In Egypte zijn de voorbije twee weken zeker 57 mensen gearresteerd wegens ‘losbandigheid’, een synoniem voor homoseksualiteit. Op een aantal van hen is de zogeheten ‘ei-test’ uitgevoerd, een omstreden methode om met en eivormig apparaat anale seksuele activiteit vast te stellen. Volgens mensenrechtenorganisaties komt de test neer op foltering.

Aanleiding voor de nieuwe arrestatiegolf was het concert dat de Libanese band Mashrou’ Leila 22 september gaf voor tienduizenden mensen in Kairo. Mashrou’ Leila is erg populair in de regio, maar het feit dat zanger Hamed Sinno openlijk queer is, zorgt geregeld voor controverse.

Tijdens het concert werd in het publiek met een regenboogvlag gezwaaid – een symbool voor de LHBT-gemeenschap (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders). Foto’s ervan belandden in de media en op sociale media. Er werden verschillende mensen gearresteerd nadat zij op foto’s waren geïdentificeerd. Sindsdien zijn nog meer mensen gearresteerd nadat zij door de politie in de val waren gelokt op sociale media en op dating-apps.

The Glorious MultiColored Flag Of The #LGBTCommunity Was Held High,Fluttering Gracefully Yesterday At @mashrou3leila 's Concert in #Egypt🌈✨ pic.twitter.com/oIyrb7c1lN — Normalguy (@normalguyop) 23 september 2017

Zes jaar cel

Homoseksualiteit is in Egypte officieel niet verboden. Wel staan er celstraffen op losbandig seksueel gedrag. Op basis daarvan werd één persoon vorige week al veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf én een proeftijd van zes jaar.

Het is zestien jaar geleden dat er zoveel LHBT-mensen zijn gearresteerd in Egypte. Toen werden meer dan vijftig mannen gearresteerd op een disco-boot in Kairo. In de laatste jaren van het Mubarak-regime, en in de jaren na diens val in 2011, werd de LHBT-gemeenschap grotendeels met rust gelaten. Pas nadat de huidige president Sisi in 2013 president Morsi van de Moslimbroederschap ten val bracht, en de politie opnieuw greep op de straat kreeg, nam het aantal arrestaties weer toe.

Aangezet tot haat

In een gezamenlijke mededeling hebben LHBT-organisaties uit de hele regio de arrestaties en de rol van de Egyptische media veroordeeld. „De media hebben de arrestaties toegejuicht in talrijke artikelen waarin aangezet werd tot haat jegens de LHBT-gemeenschap in Egypte”, stellen de organisaties.

Mashrou’ Leila zelf onthield zich aanvankelijk van commentaar om zijn fans niet verder in gevaar te brengen. Maandag kwam de band toch met een mededeling. „Wij veroordelen het demoniseren en criminaliseren van daden waarbij geen slachtoffers zijn gevallen en volwassenen met wederzijdse instemming hebben gehandeld”, aldus de mededeling. En: „Deze arrestatiegolf kan niet los gezien worden van de verstikkende atmosfeer van angst en misbruik die door alle Egyptenaren dagelijks wordt ervaren, ongeacht hun seksuele geaardheid.”

Mashrou’ Leila komt wel vaker in de problemen bij buitenlandse optredens. Afgelopen zomer werd voor het tweede jaar op rij een concert in de Jordaanse hoofdstad Amman afgelast nadat het eerder wel toestemming had gekregen. In Jordanië waren het parlementariërs die om het verbod hadden gevraagd.