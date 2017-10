Dodental Puerto Rico opgelopen tot 34

Het dodental door orkaan Maria op Puerto Rico is opgelopen tot 34. Vlak nadat president Trump dinsdag het eiland had bezocht, maakte gouverneur Ricardo Rossello dat bekend. Het officiële dodental stond al dagen op 16, meldt persbureau AP.

De gouverneur zei tegen lokale media dat negentien mensen direct zijn omgekomen door orkaan Maria, die het eiland twee weken geleden trof. Vijftien mensen zijn overleden door de gevolgen van de orkaan. Naar verwachting zal dit aantal nog oplopen.

Sommige gebieden van het eiland zijn twee weken na de orkaan nog steeds onbereikbaar: 95 procent van de huizen zit nog steeds zonder stroom, waaronder ziekenhuizen. Ook is er een groot tekort aan water en voedsel.

De orkaan heeft volgens de gouverneur ongeveer 90 miljard dollar (76 miljoen euro) schade aangericht. Prioriteit voor de regering is nu het herstellen van de elektriciteitsvoorziening. Rosello hoopt dat tegen het eind van de maand 25 procent van de huizen weer elektriciteit heeft.

De Air Force One komt aan op Puerto Rico. Foto Carlos Barria/Reuters Trump zei dat hij het dodental vond meevallen in vergelijking met “een echte ramp zoals Katrina.” Foto Jonathan Ernst/Reuters Trump bezocht het eiland om de schade op te nemen Foto Jonathan Ernst/Reuters Trump in een briefing met zijn vrouw Melania (l) en de gouverneur van Puerto Rico. Foto Jonathan Ernst/Reuters Trump begroet militairen Foto Jonathan Ernst/Reuters

Tijdens zijn bezoek aan Puerto Rico feliciteerde Trump het eiland met het lage dodental in vergelijking met “een echte catastrofe zoals Katrina”. Door die orkaan stierven in 2005 ruim 1.800 mensen in New Orleans.

“Wat er gebeurt in termen van herstel, in termen van het redden van levens - zestien levens dat is veel - maar vergelijk het met de duizenden die stierven in andere orkanen die eerlijk gezegd niet half zo zwaar waren.”

Trump reageerde daarmee op de kritiek dat zijn regering de ramp op Puerto Rico negeert. Het eiland zit in een diepe schuldencrisis, en kan geen geld meer lenen. Vorige week kwam de hulpverlening langzaam op gang, nadat Trump tijdelijk een wet had geschrapt zodat schepen buiten de VS hulpgoederen kunnen leveren zonder hogere tarieven te betalen.

Gouverneur Rosello waarschuwde eerder die week dat een humanitaire crisis dreigt en dat als er niet snel hulp komt, Puertoricanen massaal vluchten naar het Amerikaanse vasteland.

Veel inwoners van Puerto Rico hebben het idee dat hun leed minder zwaar telt dan dat van mensen in Texas en Florida. Zij wijten het daaraan dat de schaal van de ramp pas zo laat tot regering-Trump doordrong. Het eiland heeft een semi-koloniale status en valt daardoor onder andere wetten dan Amerikaanse staten. In juni stemde een meerderheid van de Puertoricanen ervoor dat zij een staat wilde worden, maar tot nu toe heeft het Congres daar niets mee gedaan.