Dijkhoff vervangt Hennis als minister van Defensie

Klaas Dijkhoff (VVD) vervangt de dinsdag opgestapte Jeanine Hennis (VVD) als minister van Defensie. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Dijkhoff is in het demissionaire kabinet al staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Hennis trad dinsdag af naar aanleiding van het fatale mortierongeluk in Mali, waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen. Dat maakte ze bekend na een debat over het ongeval. De Tweede Kamer was in het debat over de gemaakte fouten zeer kritisch op de beantwoording van de minister. Ook de hoogste militair van Defensie, Tom Middendorp, stapte op. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is Defensie in de zaak “ernstig tekortgeschoten”.

Dijkhoff geldt binnen de VVD als mogelijk toekomstig partijleider en wordt gezien als de favoriet om het fractievoorzitterschap over te nemen van Halbe Zijlstra, van wie bekend is dat hij graag minister wordt. Hennis gold tot vorige week ook als zeer kansrijk voor een nieuw ministerschap in het aanstaande kabinet-Rutte III, maar de kans dat zij binnen een paar weken weer op het bordes staat lijkt na de afloop van het debat van dinsdag klein.