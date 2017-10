De turnster vertelt een verhaal, vol drama

Bijna alles aan Eythora Thorsdottir is bijzonder. Haar naam, haar uitstraling als turnster, maar vooral de inhoud van haar oefeningen, speciaal die op vloer. Op de WK in Montréal maakte de Nederlandse van IJslandse komaf woensdag indruk op het publiek met haar sierlijke vloerexercitie, maar door een hoge foutenlast wat minder op de jury.

De vloeroefening moet nog uitgekristalliseerd worden. Komt wel goed, heeft de geschiedenis geleerd. De negentienjarige Thorsdottir heeft sinds haar entree in de internationale turnwereld, twee jaar geleden op de EK in Montpellier, school gemaakt met haar interpretatie van de turncode met voorgeschreven elementen. Waar het merendeel van de turnsters de oefeningen baseert op kracht, met de nadruk op sprongen en salto’s, kiest Thorsdottir voor gratie en expressie. Dat maakt indruk, want vorig jaar werd haar vloeroefening door een turnwebsite tot de beste van het jaar uitgeroepen.

Een ballerina die wordt doodgeschoten

Thorsdottir vertelt op de mat een verhaal. Ongewoon in een sport waar vloeroefeningen doorgaans uit een aaneenschakeling van voorgeschreven onderdelen bestaan. Thorsdottir, bijgestaan door haar trainer Patrick Kiens, wil een show opvoeren. Ze speelt in haar nieuwe oefening een ballerina die wordt neergeschoten en uiteindelijk doodgaat. En dat etaleert ze met veel gevoel voor drama.

Die nieuwste vloeroefening, in training:



Creatieve geest achter Thorsdottir is Kiens, voor wie turnen meer is dan sport. Het is ook kunst. Een opvatting die wordt gevoed door zijn achtergrond als voormalig topdanser in musicals. Turnen is voor hem schoonheid, esthetiek. Hij bedenkt de vloeroefeningen van Thorsdottir. „Patrick gaat eerst op zoek naar muziek en zodra hij die in zijn hoofd heeft vertaalt hij dat in een oefening. Na een paar trainingen is het dan af”, vertelde Thorsdottir voor de WK.

Haar nieuwe vloerpresentatie, die Thorsdottir voor het eerst opvoerde in Montréal, verliep echter allesbehalve vlekkeloos. Een pirouette ging volledig de mist in en ze belandde na een sprongenserie buiten de mat, wat haar zoveel aftrek opleverde dat een finaleplaats voor zondag uitgesloten is. De jury in Montréal kende geen mededogen en waardeerde haar streng, wat tot een relatief lage score van 13.033 punten leidde.

Haar grote doel is Tokio 2020

Hoewel Thorsdottir haar teleurstellende WK-optreden niet aan haar blessure wilde toeschrijven, hebben de gekneusde ribben die ze twee weken geleden bij een val op training opliep haar vrijwel zeker parten gespeeld. Maar daarover hoorde je haar niet klagen. En ze kreeg support uit speciale hoek, want ondanks de foutjes twitterde de Amerikaanse olympische allroundkampioene van 2008, Nastia Liukin: ‘You’re absolutely stunning, Eythora’.

Thorsdottir gaat op de ingeslagen weg voort. Heel vervelend, een mislukt WK, maar haar grote doel is een medaille op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Ze laat zich, ook na de WK, inspireren door Kiens, die naast zijn taak als turntrainer van de Hoofddorpse club Pax een artiestenbureau runt. Hij bracht Thorsdottir de liefde voor de musical bij en inspireerde haar om na de havo een dansopleiding te volgen aan het Lucia Marthas Institute for Performing Arts in Amsterdam. Zwaar, die combinatie met turnen, maar wel complementair. En een scholing waarmee ze zich hoopt te verzekeren van een toekomst als musicalster.

Maar eerst haar sport. Want succes smaakt naar meer, heeft ze ervaren. Vooral haar negende plaats in de meerkamp op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro – als tweede Europese turnster – heeft haar gemotiveerd. Een historisch Nederlands succes – individueel de beste ooit op de Spelen. Een prestatie die extra glans kreeg door de zevende, eveneens historische plaats van het vrouwenteam in de olympische landenwedstrijd. Bij die prestatie speelde Thorsdottir een belangrijke rol.

Maar wie is dat meisje met die afwijkende naam eigenlijk? Een geboren Rotterdamse, woonachtig in Poortugaal, dochter van de IJslandse ouders Sirry Atladottir en Thor Thorarensen – laatstgenoemde werkt in de Rotterdamse haven. Thorsdottir betekent in het IJslands ‘dochter van Thor’.

Als turnster ontdekt door voormalig bondscoach Frank Louter en begonnen bij Pro Patria in Zoetermeer, waar ze kennis maakte met de toenmalige assistent-trainer Kiens. Zij volgde hem bij zijn vertrek naar Pax Hoofddorp, waar haar opmars begon.