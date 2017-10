Catalonië: ‘Binnen paar dagen onafhankelijk’

De Spaanse regio Catalonië roept aan het eind van deze week of aan het begin van volgende week zijn onafhankelijkheid uit. De Catalaanse president Carlos Puigdemont zei dat dinsdagavond in een interview met de Britse omroep BBC.

In een referendum waarin gestemd kon worden over afscheiding van Spanje kozen 2,2 miljoen Catalanen voor onafhankelijkheid, dat is 90 procent van degenen die gingen stemmen. In de deelstaat wonen 7,5 miljoen mensen.

“De onafhankelijkheid roepen we uit 48 uur nadat alle stemmen geteld zijn”, zegt Puigdemont in het vraaggesprek. Hij benadrukt in het conflict met de Spaanse regering altijd de dialoog de voorkeur te hebben gegeven, “dan zou er geen politiegeweld geweest zijn”.

Franco

Internationaal kwam er veel kritiek op het optreden van de Spaanse regering die het Catalaanse referendum met geweld probeerde neer te slaan. Puigdemont zegt in het gesprek met de Britse omroep dat zulk “bruut geweld niet is gezien sinds de dood van dictator Franco”. Francisco Franco regeerde met harde hand over Spanje van 1939 tot aan zijn dood in 1975.

Volgens de Catalanen zijn er negenhonderd mensen gewond geraakt, het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken houdt het op vierhonderd.

Puigdemont:

“Hoe kunnen we aan de wereld uitleggen dat Europa een democratisch paradijs is als mensen die niks verkeerd hebben gedaan worden geslagen?”

Met de opmerking dat Catalonië binnen een paar dagen de onafhankelijkheid uitroept, neemt regiopresident Puigdemont een hardere opstelling in dan hij de afgelopen dagen deed. Hij toonde zich na de uitslag van het plebisciet meer bereid tot dialoog met de Spaanse regering.

Niet in gesprek

Tegenover de BBC zegt hij echt niet in gesprek te zijn met Madrid. “Mijn telefoontje naar de Spaanse regering gister (maandag, red.) met het verzoek om een mediator aan te stellen werd niet beantwoord.”

Dinsdag uitte de Spaanse koning Felipe VI kritiek op de leiders in Catalonië. De monarch zei dat zij de economische en sociale stabiliteit in de regio en in heel Spanje op het spel zetten.

Catalaanse politiehoofd moet getuigen

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft Josep Lluis Trapero, het hoofd van de Catalaanse politie, opgeroepen. Trapero moet tegenover het hof een verklaring afleggen over vermeende opruiing in de nasleep van de arrestatie van hooggeplaatste Catalaanse ambtenaren voor het organiseren van het referendum. Ook leiders van verschillende onafhankelijkheidsorganisaties in Catalonië moeten zich verantwoorden.