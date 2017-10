Australische zomers worden ondraaglijk warm

Ze zijn zich rot geschrokken in Australië. Binnen een paar decennia kan in Sydney en Melbourne de temperatuur in de zomer geregeld boven de 50 graden Celsius uitkomen. De zomerse temperaturen zijn al flink veel hoger dan in het verleden. In 2013 werd in Sydney een recordtemperatuur van 45,8 graden gemeten, in 2009 in Melbourne zelfs 46,4 graden.

Sophie Lewis en haar team van de Australian National University gebruikten voor een onderzoek naar klimaatverandering in Australië de nieuwste klimaatmodellen, die nu worden ontwikkeld door het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). Ze keken wat een wereldwijde temperatuurstijging van 2 graden betekent voor de Australische hitte, en wat er gebeurt als de wereld in staat blijkt de stijging te stabiliseren op anderhalve graad.

Een zomer zoals in 2015, die te boek staat als een van de warmste ooit in Australië, is volgens de onderzoekers al over een paar jaar heel gewoon. Ook de hoge temperaturen van de afgelopen winter kwamen nooit eerder voor. In de vorige zomer werden meer dan tweehonderd warmterecords gebroken. En het oceaanwater zal verder opwarmen. De gemiddelde temperatuur van het zeewater zal in de toekomst in de herfst hoger uitkomen dan vorig jaar, toen de koralen voor de Australische kust ernstig verbleekten door het warme water.

Na een alarmerende lezing over het klimaat stappen we rustig weer in de auto. De meeste mensen zijn het erover eens dat het een acuut probleem is. Waarom doen we dan zo weinig?

Anderhalve graad

Het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) komt volgend jaar, zoals afgesproken tijdens de klimaattop in Parijs in 2015, met een rapport over de vraag wat er moet gebeuren om de wereldwijde opwarming te beperken tot anderhalve graad. Maar volgens veel klimaatwetenschappers is dat al lang niet meer haalbaar. Zelfs een stijging van maximaal 2 graden zal een enorme inspanning vereisen.

Lewis vroeg zich af hoe een extreme zomer er in een twee graden scenario in Australië uit zal zien. „Als we de gemiddelde temperatuur verhogen, veranderen we de hele distributie van temperaturen”, zegt Lewis in de Syndey Morning Herald. „Wij zullen dan een grote toename van extremen zien. Een gemiddelde temperatuurstijging van, laten we zeggen, één graad kan de extremen twee of tot drie keer verergeren.”

Volgens de onderzoekers is de Australische infrastructuur niet voorbereid op dergelijke extreme temperaturen, die zich al vanaf 2040 kunnen voordoen. Huizen moeten beter worden geïsoleerd om de warmte buiten te houden, in de steden moeten meer schaduwplekken worden gecreëerd.

Lees ook dit verslag van Springtij 2017. Waar de ‘duurzame elite’ zich afvraagt hoe je rest meekrijgt.

Mark Wakeham, hoofd van het milieuagentschap van de Victoria, de zuidelijke staat waarin Melbourne ligt, noemt het onderzoek in de Australische editie van The Guardian „alarmerend”. Het laat volgens hem zien dat klimaatverandering niet alleen een milieuprobleem is, maar ook een grote uitdaging voor de gezondheidszorg en de economie. „We hebben geen plannen klaarliggen om ons goed te beschermen tegen dagen van 50 graden.”

Wakeham ziet het onderzoek ook als een waarschuwing voor de Australische regering om klimaatverandering eindelijk eens serieus te nemen. Maar daar lijkt voorlopig weinig kans op. Vorig jaar nog zei de conservatief-liberale premier Malcolm Turnbull nog eens dat steenkool, de meest vervuilende fossiele brandstof, een belangrijk onderdeel zal blijven van de Australische energiemix voor „vele, vele, vele decennia”.